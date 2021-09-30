Пошел по минному полю, чтобы спастись от "сослуживцев": на Донбассе в плен ВСУ сдался боевик "ЛНР"
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Младший сержант на Донбассе впервые попробовал наркотики и стал от них зависимым.
На территории оккупированного Россией Донбасса 23-летний боевик так называемой "ЛНР" сдался в плен украинским военным из-за постоянных унижений со стороны сослуживцев.
Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Операция объединенных сил на странице в Facebook.
Отмечается, что военнослужащий был младшим сержантом и занимал должность механика-водителя. Он проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, базирующемся в оккупированной Кадеевке.
Стоит отметить, что парень присоединился к российским боевикам еще в возрасте 18 лет в 2016 г. Тогда в ряды военных его поместил родной отец, который служил в соседнем подразделении.
По словам парня, там ему пообещали высокую зарплату и выдали оружие. Молодой сержант на Донбассе впервые попробовал наркотики и стал от них зависимым. Российский боевик рассказал, что среди оккупантов наркотики и алкоголь — дело привычное. О дисциплине не приходится и говорить.
Парень не выдержал издевательств со стороны своих кураторов и других военнослужащих и решил перейти на сторону ВСУ. Он не испугался ни боевых мин, размещенных перед позициями российских оккупантов, ни того, что они могут его расстрелять за измену.
В ООС заявляют, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, государство может освободить боевика от ответственности, если он не совершал тяжких преступлений против людей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Подмосковье российский наемник с так называемой "ЛНР" похитил сыновей своей сожительницы и протянул на капоте их отца, едва не убив его.
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