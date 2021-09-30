Пішов по мінному полю, щоб врятуватися від "товаришів по службі": на Донбасі в полон ЗСУ здався бойовик "ЛНР"

Молодий сержант на Донбасі вперше спробував наркотики і став від них залежним.

На окупованому Росією Донбасі 23-річний бойовик так званої "ЛНР" здався у полон українським військовим через постійні приниження з боку товаришів по службі.

Про це в середу, 29 вересня, повідомляє Операція обʼєднаних сил на сторінці у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовець був молодшим сержантом та обіймав посаду механіка-водія. Він проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці.

Варто відзначити, що хлопець приєднався до російських бойовиків ще у віці 18 років у 2016 р. Тоді у ряди військових його помістив рідний батько, котрий служив у сусідньому підрозділі.

Хлопець не витримав принижень інших бойовиків і здався ЗСУ

За словами хлопця, там йому пообіцяли високу зарплату і видали зброю. Молодий сержант на Донбасі вперше спробував наркотики і став від них залежним. Російський бойовик розповів, що серед окупантів наркотики і алкоголь — справа звична. Про дисципліну годі й говорити.

Хлопець не витримав знущань з боку своїх кураторів та інших військовослужбовців і вирішив перейти на бік ЗСУ. Він не злякався ні бойових мін, розміщених перед позиціями російських окупантів, ні того, що вони можуть його розстріляти за зраду.

Бойовик служив на боці окупантів з 2016 року

В ООС заявляють, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава може звільнити бойовика від відповідальності, якщо він не скоював тяжких злочинів проти людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Підмосковʼї російський найманець із так званої "ЛНР" викрав синів своєї співмешканки та протягнув на капоті їх батька, ледь не вбивши його.