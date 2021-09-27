Бойовик "Л/ДНР" зі стріляниною викрав чужих дітей і протягнув на капоті їх батька: момент потрапив на відео

Російський найманець з Донбасу викрав синів співмешканки і ледь не вбив їх рідного тата

У Підмосков’ї, в селищі Путятіно, розігрався справжній бойовик за участю "ветерана ополчення Донбасу" — найманця так званих "Л/ДНР", який викрав двох дітей своєї співмешканки і ледь не вбив їх рідного батька.

Про НП повідомив блогер Денис Казанський.

"Коли озброювати непотріб і вселяти йому думку, що можна безкарно вбивати людей — будь готовий, що цей бумеранг повернеться", — заявив журналіст, говорячи про викрадення хлопчиків 6 і 7 років.

Відомо, що навесні мати цих дітей позбавили батьківських прав за пияцтво і побиття синів. З тих пір вони жили з батьком і тіткою, а горе-мати і її співмешканець-бойовик періодично приїжджали і влаштовували скандали з бійками. Цього разу "ветеран ополчення" зі стріляниною посадив дітей в авто і натиснув на газ. Той факт, що на капот стрибнув рідний батько хлопчиків, бойовика нітрохи не збентежив: він протягнув його ще 10 км, після чого скинув з авто і проломив голову рукояткою пістолета.

Відомо, що пара жила на допомогу для дітей, і тепер, по всій видимості, відповість перед законом за викрадення, так як батько хлопчиків звернувся в поліцію.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що батько пермського стрілка, який убив 6 людей в університеті, був найманцем так званих "Л/ДНР" і воював проти України.