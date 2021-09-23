Обстрілів на Донбасі стає все більше, є поранені

На Приазов’ї застосовували безпілотники поблизу двох населених пунктів.

Кількість обстрілів на Донбасі в середу збільшилася в порівнянні з попередніми днями. В результаті обстрілу бойовиків двоє українських бійців отримали поранення.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил в Facebook.

Бойовики двічі застосовували озброєння заборонене Мінськими угодами і в цілому дюжину разів за 22 вересня порушував перемир’я.

По українських позиціях стріляли біля Світлодарська з великокаліберних кулеметів. У Водяному окупаційні війська застосували безпілотники, які двічі скидали осколкові гранати ВОГ-17, а також два рази стріляли з гранатометів і стрілецької зброї.

У Павлополі також використовували БПЛА, ВОГ-17 і стріляли з гранатометів.

Біля Зайцевого і Новотошківського прицільно обстрілювали українських захисників зі стрілецької зброї, у другому населеному пункті застосовували і гранатомети.

Двічі заборонене озброєння застосували біля Причепилівки — 23 постріли з 120-мм міномета.

Поранено двох українських бійця, вони спрямовані в госпіталь в задовільному стані.

Раніше "Телеграф" писав, що документалка, зібрана з відео українських військових, не отримала прокатного посвідчення я.