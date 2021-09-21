Доба на Донбасі пройшла неспокійно, є поранений: ранкове зведення ООС

Режим тиші російські бойовики порушували 5 разів

Минула доба і ніч на 21 вересня на Донбасі пройшли неспокійно. Ворог обстріляв позиції українських військових 5 разів, використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Не обійшлося без поранення — його тримав один військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Операції обʼєднаних сил.

У штабі зазначають, що попередньої доби інтенсивність обстрілів з боку російських бойовиків зменшилася, однак повністю не припинилася.

Ворожі угруповання обстріляли Новомихайлівку, Новозванівку, Новоолександрівку, Широкине та Катеринівку. Для обстрілу останнього населеного пункту бойовики використали заборонені міномети калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів вогнепальне поранення отримав військовослужбовець ЗСУ. Його евакуювали до шпиталю у задовільному стані.

Початок поточної доби, 21 вересня, також був неспокійним. Російські бойовики обстріляли Камʼянку із мінометів 120 калібру.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт Ігор Романенко розповів "Телеграфу", як з мінімальними втратами розвʼязати конфлікт на Донбасі.

Також ми писали, що війна на Донбасі вигідна лише президенту РФ Володимиру Путіну, але не самій Росії.