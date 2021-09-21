Укр

Сутки на Донбассе прошли беспокойно, есть раненый: утренняя сводка ООС

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
27
На Донбассе ранение получил военнослужащий ВСУ Новость обновлена 21 сентября 2021, 08:06
На Донбассе ранение получил военнослужащий ВСУ

Режим тишины российские боевики нарушали 5 раз

Прошлые сутки и ночь на 21 сентября на Донбассе прошли неспокойно. Враг обстрелял позиции украинских военных 5 раз, используя запрещенное минскими договоренностями вооружения. Не обошлось без ранения — держал один военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил.

В штабе отмечают, что за предыдущие сутки интенсивность обстрелов со стороны российских боевиков уменьшилась, однако полностью не прекратилась.

Вражеские группировки обстреляли Новомихайловку, Новозвановку, Новоалександровку, Широкино и Катериновку. Для обстрела последнего населенного пункта боевики использовали запрещенные минометы калибра 120 мм.

Вследствие обстрелов огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ. Его эвакуировали в госпиталь в удовлетворительном состоянии.

Начало текущих суток, 21 сентября, также было беспокойным. Российские боевики обстреляли Каменку с минометов 120 калибра.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", как с минимальными потерями разрешить конфликт на Донбассе.

Также мы писали, что война на Донбассе выгодна только президенту РФ Владимиру Путину, но не самой России.

Теги:
#Донбасс #ВСУ #Огнестрельное ранение #ООС
Сергей Ионушас
Политика
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Ионушас
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский озвучил свои ожидания от участия в Генассамблее ООН
Дата публикации
Категория
В Украине ужесточили правила карантина
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
Дата публикации
Категория
Вадим Ивченко
Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Усик-Джошуа
Усик сможет победить Джошуа при одном условии, — эксперт по боксу