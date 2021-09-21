Сутки на Донбассе прошли беспокойно, есть раненый: утренняя сводка ООС
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Режим тишины российские боевики нарушали 5 раз
Прошлые сутки и ночь на 21 сентября на Донбассе прошли неспокойно. Враг обстрелял позиции украинских военных 5 раз, используя запрещенное минскими договоренностями вооружения. Не обошлось без ранения — держал один военнослужащий ВСУ.
Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил.
В штабе отмечают, что за предыдущие сутки интенсивность обстрелов со стороны российских боевиков уменьшилась, однако полностью не прекратилась.
Вражеские группировки обстреляли Новомихайловку, Новозвановку, Новоалександровку, Широкино и Катериновку. Для обстрела последнего населенного пункта боевики использовали запрещенные минометы калибра 120 мм.
Вследствие обстрелов огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ. Его эвакуировали в госпиталь в удовлетворительном состоянии.
Начало текущих суток, 21 сентября, также было беспокойным. Российские боевики обстреляли Каменку с минометов 120 калибра.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", как с минимальными потерями разрешить конфликт на Донбассе.
Также мы писали, что война на Донбассе выгодна только президенту РФ Владимиру Путину, но не самой России.
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