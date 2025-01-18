Стекло и камень в одном памятнике: как выглядит могила путиниста Олега Табакова, который поддержал аннексию Крыма

При жизни Табаков был шовинистом и активно поддерживал агрессивную политику Путина

Олег Табаков — известный российский актер и театральный режиссер, который умер в 2018 году. Спустя три года на могиле артиста установили необычный памятник, который отличается от других постаментов на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие российские знаменитости.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит памятник Олегу Табакову, и что он при жизни говорил об Украине.

Олег Табаков — как выглядит могила артиста

Олег Табаков — советский и российский артист и театральный режиссер. Он умер в марте 2018 года на 83 году жизни. Актера с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Спустя время после похорон поклонники начали спрашивать у вдовы Табакова Марине Зудиной, почему она не установит памятник на могиле мужа вместо обычного деревянного креста.

Тогда Зудина объясняла общественности, что с установлением памятника Олегу Табакову возникли проблемы. Все из-за разбушевавшейся в то время пандемии коронавируса.

Однако в 2021 году все же удалось изготовить и установить памятник Олегу Табакову. Художник Николай Симонов и скульптор Андрей Налич создали композицию из темно-зеленого мрамора и стекла. И это отличается памятник от всех остальных могил знаменитостей на Новодевичьем кладбище.

"Мне хотелось, чтобы в памятнике была жизнь. Зеленый — это цвет жизни, кроме того, сочетание стекла и мрамора очень необычное. Наверное, мы первые на Новодевичьем совместили стекло и камень в одном памятнике", — рассказала на открытии памятника вдова Табакова Марина Зудина.

Олег Табаков — что он говорил об Украине

При жизни Олег Табаков не застал полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое началось в 2022 году. Однако, с большой вероятностью можно сказать, что он бы поддержал агрессивную политику Путина, как делал это еще до смерти.

Известно, что Табаков поддерживал аннексию Крыма и называл украинцев "братским народом", заявляя, что у нас с россиянами одна культура и культурное пространство.

"У меня есть своя твердая позиция и по поводу происходящих в наших отношениях с братским народом событий, и относительно русской и украинской культур, которые я считал и считаю единым целым", — говорил Табаков.

Олег Табаков при жизни поддерживал политику Путина. Фото: Getty Images

Кроме того, артист был одним из рупоров кремлевской пропаганды. В частности, он поддерживал нарративы о том, что это Украина "бомбит Донбасс".

"Стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища", — говорил Табаков, повторяя методички российский пропагандистов.

Олег Табаков. Фото: Getty Images

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