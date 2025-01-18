Ему было всего 15 лет: как выглядел внук Олега Филимонова, который внезапно умер на прогулке

Трагедия случилась в 2021 году, когда младшая дочь Филимонова вернулась в Одессу из США

Олег Филимонов — известный юморист, телеведущий и шоумен из Одессы, который в свое время прославился на всю Украину. Сейчас ему 72 года, и он даже баллотировался в мэры Одессы. Однако не выиграл выборы, но стал депутатом горсовета. В биографии артиста и общественного деятеля Олега Филимонова есть и трагическая страница — в 2021 году внезапно умер его 15-летний внук Эван Григор.

"Телеграф" расскажет, что известно трагедии в семье Олега Филимонова, и как выглядел 15-летний Эван Григор.

Олег Филимонов — трагическая смерть внука

Олег Филимонов дважды был женат. Его первая жена Людмила подарила ему дочь Викторию, которая сейчас живет в США. Второй женой артиста стала женщина по имени Лариса, с которой он вместе до сих пор. В браке с Ларисой у шоумена появилась младшая дочь Карина. Некоторое время она также жила в США, там она была замужем за американским бизнесменом. В этом браке родился мальчик — Эван Григор.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине Карина Филимонова вместе с сыном Эваном вернулась в Одессу. И именно там произошла трагедия. В конце мая 2021 года 15-летний Эван Григор внезапно умер. Мальчик с друзьями был на прогулке, они играли в баскетбол на спортивной площадке. В какой-то момент подросток просто упал и умер. Скорая пыталась реанимировать его на протяжении 45 минут, но все тщетно.

"Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, он учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому как был высоким", — рассказывал после трагедии Олег Филимонов.

У дочери артиста Карины Филимоновой также есть маленькая дочь Мия. Известно, что сейчас, во время полномасштабной войны, женщина с малышкой живут в Чехии.

Карина Филимонова с дочерью Мией

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочерях юмориста Олега Филимонова. Одна живет в США, а другая вернулась в Украину.