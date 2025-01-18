Йому було лише 15 років: як виглядав онук Олега Філімонова, який раптово помер на прогулянці

Трагедія сталася у 2021 році, коли молодша донька Філімонова повернулася до Одеси зі США

Олег Філімонов — відомий гуморист, телеведучий та шоумен із Одеси, який свого часу прославився на всю Україну. Нині йому 72 роки, і він навіть балотувався у мери Одеси. Однак, не виграв вибори, але став депутатом міськради. У біографії артиста та громадського діяча Олега Філімонова є і трагічна сторінка — у 2021 році раптово помер його 15-річний онук Еван Григор.

"Телеграф" розповість, що відомо про трагедію у родині Олега Філімонова, і як виглядав 15-річний Еван Григор.

Олег Філімонов — трагічна смерть онука

Олег Філімонов двічі був одружений. Його перша дружина Людмила подарувала йому дочку Вікторію, яка зараз мешкає в США. Другою дружиною артиста стала жінка на ім'я Лариса, з якою він досі разом. У шлюбі з Ларисою у шоумена з'явилась молодша донька Каріна. Деякий час вона також жила у США, там вона була одружена з американським бізнесменом. У цьому шлюбі народився хлопчик – Еван Григор.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні Каріна Філімонова разом із сином Еваном повернулася до Одеси. І саме там сталася трагедія. Наприкінці травня 2021 року 15-річний Еван Григор раптово помер. Хлопчик із друзями був на прогулянці, вони грали у баскетбол на спортивному майданчику. Якоїсь миті підліток просто впав і помер. Швидка намагалася реанімувати його протягом 45 хвилин, але марно.

"Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть настала миттєво. У онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, він навчався у мореплавці, часто грав у баскетбол, бо був високим", — розповідав після трагедії Олег Філімонов.

Донька артиста Каріна Філімонова також має маленьку дочку Мію. Відомо, що зараз, під час повномасштабної війни, жінка з дитиною живуть у Чехії.

Каріна Філімонова з дочкою Мією

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дочок гумориста Олега Філімонова. Одна мешкає у США, а інша повернулася до України.