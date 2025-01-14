Одна живе у США, а інша повернулася до України: що відомо про доньок гумориста Олега Філімонова (фото)

У артиста дві дочки від двох різних шлюбів

Олег Філімонов – відомий український артист, гуморист та телеведучий. Він двічі був одружений і має по одній дитині в кожному шлюбі — дві дочки, які, як виявилося, зараз не живуть в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про дочок Олега Філімонова Вікторію та Каріну, які живуть за кордоном.

Дочки Олега Філімонова — що про них відомо

Одеський шоумен та телеведучий Олег Філімонов був двічі одружений. Перший його шлюб був студентським і тривав недовго, його дружину звали Людмила, і вона народила йому дочку Вікторію. Зараз жінки вже немає в живих.

Відомо, що донька Вікторія від першого шлюбу багато років живе в Америці. Там жінка вийшла заміж, її чоловіка звуть Віктор, і народила двох дочок — Марселлу та Вів’єн.

Олег Філімонов з онуками Марселлою та Вів’єн

Вітаючи свою дочку з днем народження у Facebook, Олег Філімонов розповів, що Вікторія — розумна та цілеспрямована жінка, і вона дуже нагадує його маму в молодості.

"Віка чудова мама і дружина. Вона виховувала моїх онучок Марселлу і Вів’єн, спираючись практично тільки на допомогу чоловіка Вітька, який працює з ранку до ночі, власне як і сама Віка в останні роки. Вона розумна, красива (дуже нагадує мені мою маму в молодості), цілеспрямована, прекрасний комунікатор та бізнесвумен", — розповів Філімонов про дочку Вікторію.

Олег Філімонов із дочкою Вікторією

Друга дочка Каріна народилася у другому шлюбі Олега Філімонова із жінкою на ім'я Лариса. Вони одружилися в 1980 році, хоча до цього 5 років жили в цивільному шлюбі і в 1976 на світ з'явилася Каріна.

Відомо, що Каріна в молодості була одружена з американським бізнесменом, тож жила в Нью-Йорку. У 2005 році вона працювала продюсером на американському російськомовному каналі RTV. Саме в США вона народила свого сина Евана Григора, який помер у 2021 року вже після повернення з мамою до Одеси. Каріна має ще одну маленьку дочку Мію, яку вона час від часу показує в соцмережах.

Каріна Філімонова з дічкою Мією

Зараз Каріна Філімонова змінила вид діяльності, вона стала психотерапевтом та сексологом, розвиває свій блог у Instagram. А з початку війни навіть час від часу публікує пости українською мовою. Судячи з геолокацій та тегів під постами, Каріна часто буває або живе у Чехії під час війни в Україні, а також багато подорожує.

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