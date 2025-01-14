Одна живет в США, а другая вернулась в Украину: что известно о дочерях юмориста Олега Филимонова (фото)

У артиста две дочери от двух разных браков

Олег Филимонов — известный украинский артист, юморист и телеведущий. Он дважды был женат и имеет по одному ребенку в каждом браке — две дочери, которые, как оказалось, сейчас не живут в Украине.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочерях Олега Филимонова Виктории и Карине, которые живут за границей.

Дочери Олега Филимонова — что о них известно

Одесский шоумен и телеведущий Олег Филимонов был дважды женат. Первый его брак был студенческим и продлился недолго, его жену звали Людмила и она родила ему дочь Викторию. Сейчас женщины уже нет в живых.

Известно, что дочь Виктория от первого брака много лет живет в Америке. Там женщина вышла замуж, ее мужа зовут Виктор, и родила двоих дочерей — Марселлу и Вивьен.

Олег Филимонов с внучками Марселлой и Вивьен

Поздравляя свою дочь с днем рождения в Facebook, Олег Филимонов рассказал, что Виктория умная и целеустремленная женщина, и она очень напоминает его маму в молодости.

"Вика замечательная мама и жена. Она растила моих внучек Марселлу и Вивьен, опираясь практически только на помощь мужа Витька, который работает с утра до ночи, собственно как и сама Вика в последние годы. Она умная, красивая (очень напоминает мне мою маму в молодости), целеустремленная, прекрасный коммуникатор и бизнесвумен", — рассказал Филимонов о дочери Виктории.

Олег Филимонов с дочерью Викторией

Вторая дочь Карина родилась во втором браке Олега Филимонова с женщиной по имени Лариса. Они поженились в 1980 году, хотя до этого 5 лет жили в гражданском браке и в 1976 году на свет появилась Карина.

Известно, что Карина в молодости была замужем за американским бизнесменом, так что жила в Нью-Йорке. В 2005 году она работала продюсером на американском русскоязычном канале RTV. Именно в США она родила своего сына Эвана Григора, который умер в 2021 году уже после возвращения в Одессу. У Карины есть еще одна маленькая дочь Мия, которую она время от времени показывают в соцсетях.

Карина Филимонова с дечерью Мией

Сейчас Карина Филимонова сменила вид деятельности, она стала психотерапевтом и сексологом, развивает свой блог в Instagram. А с начала войны даже время от времени публикует посты на украинском языке. Судя из геолокаций и тегов под постами, Карина часто бывает или живет в Чехии во время войны в Украине, а также много путешествует.

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