Родила шесть детей и поддерживает войну в Украине: как выглядит жена Охлобыстина и что о ней известно

Жена путиниста Охлобыстина поддерживает его взгляды

Иван Охлобыстин — мерзкий путинист, который с самого начала поддерживал агрессивную политику Путина против Украины. В 2014 году он радовался убийствам на Майдане, затем горячо поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса, а с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину истерично призывал убивать украинцев. Как оказалось, жена актера-путиниста Оксана Арбузова придерживается подобных взглядов.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Охлобыстина, и что о ней известно.

Жена Охлобыстина Оксана Арбузова — что о ней известно

Оксана Арбузова — известная российская актриса и сценарист. Она родилась в Москве 24 апреля 1973 года, сейчас ей 51 год. Женщина окончила Всероссийский государственный институт кинематографии, но еще до начала учебы прославилась главной ролью Аварии в молодежной драме 1989 года "Авария – дочь мента".

В 1995 году Оксана Арбузова познакомилась и вышла замуж за начинающего актера Ивана Охлобыстина. У пары родились 6 детей — Анфиса (8 августа 1996), Евдокия (2 ноября 1997), Варвара (9 марта 1999), Василий (5 марта 2001), Иоанна (17 августа 2002), Савва (22 марта 2006). При этом ходили слухи, что Охлобыстин требовал у жены еще и 7 ребенка, но теперь известно, что этого не произошло.

Оксана Арбузова явно поддерживает имперские взгляды своего мужа Ивана Охлобыстина. Правда она нигде публично об этом не заявляла. А вот сам актер-путинист заявлял, что собирается воевать за "ДНР" вместе со своей женой Оксаной.

"Часть семьи поедет со мной, потому что от них отвязаться добром мне не удастся. Оксанка точно поедет. Она и стреляет хорошо. Мы каждые два месяца всей семьей ездим в тир", — рассказывал Охлобыстин в 2017 году.

В апреле 2022 года пьяный Охлобыстин позвонил журналисту Александру Никонову, а тот выложил в сеть их разговор. В нем Охлобыстин говорил, что собирается ехать воевать в Украине за Путина вместе с женой.

"Я поеду туда. Это вот прям такое сейчас состояние, такой аллах-акбар у всего народа! И жена со мной едет! Нам терять уже нечего", — сказал пьяный Охлобыстин.

Однако, ни он, ни его жена Оксана Арбузова воевать не поехали. Все, на что они горазды — быть рупором российской пропаганды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любовницах Лукашенко и как они выглядят. От врача и певицы до молоденьких моделей.