Народила шість дітей та підтримує війну в Україні: як виглядає дружина Охлобистіна і що про неї відомо

Дружина путініста Охлобистіна підтримує його погляди

Іван Охлобистін — бридкий путініст, який із самого початку підтримував агресивну політику Путіна проти України. У 2014 році він радів убивствам на Майдані, потім палко підтримував окупацію Криму та Донбасу, а з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну істерично закликав вбивати українців. Як виявилось, дружина актора-путініста Оксана Арбузова дотримується подібних поглядів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Охлобистіна, і що про неї відомо.

Дружина Охлобистіна Оксана Арбузова — що про неї відомо

Оксана Арбузова — відома російська актриса та сценаристка. Вона народилася у Москві 24 квітня 1973 року, зараз їй 51 рік. Жінка закінчила Всеросійський державний інститут кінематографії, але ще до початку навчання прославилася головною роллю Аварії в молодіжній драмі 1989 "Аварія — дочка мента".

У 1995 році Оксана Арбузова познайомилася і вийшла заміж за актора-початківця Івана Охлобистіна. У пари народилося 6 дітей — Анфіса (8 серпня 1996), Євдокія (2 листопада 1997), Варвара (9 березня 1999), Василь (5 березня 2001), Іоанна (17 серпня 2002), Сава (22 березня 2006). При цьому ходили чутки, що Охлобистін вимагав у дружини ще 7 дитину, але тепер відомо, що цього не сталося.

Оксана Арбузова явно підтримує імперські погляди свого чоловіка Івана Охлобистіна. Щоправда, вона ніде публічно про це не заявляла. А ось сам актор-путініст заявляв, що має намір воювати за "ДНР" разом зі своєю дружиною Оксаною.

"Частина сім’ї поїде зі мною, тому що від них відв’язатися добром мені не вдасться. Оксанка точно поїде. Вона і стріляє добре. Ми кожні два місяці всією родиною їздимо до тиру", — розповідав Охлобистін у 2017 році.

У квітні 2022 року п’яний Охлобистін зателефонував журналісту Олександру Ніконову, а той виклав у мережу їхню розмову. У ній Охлобистін говорив, що має намір їхати воювати в Україні за Путіна разом з дружиною.

"Я поїду туди. Це ось прямо такий стан, такий аллах-акбар у всього народу! І дружина зі мною їде! Нам втрачати вже нічого", — сказав п’яний Охлобистін.

Проте ні він, ні його дружина Оксана Арбузова воювати не поїхали. Все, на що вони здатні — бути рупором російської пропаганди.

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