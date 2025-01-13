Народилася у Москві і захищає російську мову: що відомо про Ларису Кадочникову з "Тіней забутих предків"

Актриса майже все життя прожила в Україні, але продовжує розмовляти російською мовою

Лариса Кадочникова – відома радянська та українська актриса театру та кіно, яка прославилася на весь світ своєю роллю Марічки у фільмі Параджанова "Тіні забутих предків". Нещодавно 87-річна зірка потрапила у мовний скандал, коли відмовилася зі сцени говорити українською.

"Телеграф" розповість, що відомо про актрису Ларису Кадочникову та скандал із російською мовою, в який вона потрапила.

Лариса Кадочникова — мовний скандал

Днями в соцмережах пролунав гучний скандал, пов’язаний із Ларисою Кадочниковою. Актриса виступала на церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно. І виступала вона російською. Це обурило журналіста Руслан Кошовенко, і він попросив актрису перейти на українську мову.

Проте Лариса Кадочникова відмовилася, заявивши, що має право говорити будь-якою мовою та попросила поважати це її право.

"Я українською мовою граю в театрі. Ви мені вибачте, але я маю право говорити хоч англійською. Будь ласка, поважайте мене. Я багато чого зробила для України", — сказала зі сцени Кадочникова.

Також вона закликала українців поважати один одного і не ворогувати через такі дрібниці як мову. Присутні в залі підтримали акторку оплесками та криками: "Браво!". Однак цей скандал отримав продовження у соцмережах.

Що відомо про Ларису Кадочникову

Народна артистка України Лариса Кадочникова народилася 30 серпня 1937 року в Москві, зараз їй 87 років. Вона походить із творчої родини — її батько був художником, мати — актриса, а молодший брат — кінооператор. Свого часу майбутня зірка театру та кіно закінчила Всеросійський державний інститут кінематографії. Ще під час навчання дебютувала у стрічці "Василь Суріков", але великої слави їй це не принесло.

Справжню популярність Лариса Кадочникова здобула після ролі Марічки у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Саме через зйомки у цьому фільмі актриса 1963 року залишає роботу в московському театрі та переїжджає до України.

Після великої популярності фільму та світового визнання актриса залишилася жити в Україні. Все своє життя Кадочникова присвятила Національному театру імені Лесі Українки у Києві — вона виступає там із далекого 1964 року й досі.

І як виявилося, вона була єдиною, кому дозволяли в театрі виступати російською після прийняття закону про державну мову.

"Люди просто забувають про те, якою мовою я говорю, а включаються в атмосферу вистави. Потім, будемо чесні, я вже не можу перевчитися. Ось у кіно я грала українською мовою, але це зовсім інше", — розповіла актриса у 2023 році в інтерв’ю "Суспільному".

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