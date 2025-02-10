Він часто бував у Києві: від чого помер ведучий "Жди меня" Ігор Кваша і як виглядає його могила

Артист з українським корінням був проти Путіна та його політики

Російський актор та ведучий програми "Жди меня" Ігор Кваша мав українське коріння, як і співак Ярослав Євдокимов. Артисти здобули популярність у Росії, але критикували агресивну політику Кремля.

Ігор Кваша помер 12 років тому у віці 79 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про артиста, що його пов’язує з Україною, від чого помер Кваша, де похований та як виглядає могила.

Народився майбутній артист 4 лютого 1933 року у Москві. Його батько, інженер-хімік Вольф Ельович, був родом із Покотилово Уманського повіту Київської губернії, випускник Харківського технологічного інституту за спеціальністю "Технології харчових речовин". 1942 року він потрапив у полон до німців під Ленінградом і був розстріляний.

Ігор Кваша в молодості

У шкільні роки Кваша захоплювався театром, а після закінчення школи вступив до Школи-студії МХАТ. У 1955 році актор був прийнятий до трупи театру "Сучасник", де пропрацював все життя. Він запам’ятався глядачам по безлічі кіноролей, одна з найвідоміших у кіно — бургомістр у фільмі "Той самий Мюнхгаузен" (1979).

Ігор Кваша не раз бував у Києві – як із театральними гастролями, так і на зйомках. 1977 року на кіностудії ім. О. Довженка він зіграв роль інструктора з плавання Івана у фільмі В. Криштофовича "Перед іспитом".

В екскурсійному автобусі на Софійській площі

На сходах біля Театру опери та балету

У 1998 році Кваша став ведучим телепередачі "Жди меня" (спочатку називалася "Шукаю тебе"), яка допомагала людям знаходити один одного після довгих років розлуки. Його участь зробила програму особливо душевною та популярною. Артист продовжував працювати до останніх років життя.

Ігор Кваша був одружений двічі. Друга дружина актора Тетяна Путієвська, з якою артист прожив 56 років, померла у 2015 році. У пари є син Володимир, у якого є свої діти: дочка Анастасія та син Михайло.

Ігор Кваша із сім’єю

У грудні 2011 року Кваша засудив Медведєва, Путіна та "Єдину Росію", закликавши людей на протест проти фальсифікацій на виборах 4 грудня. Незадовго до смерті ведучий підтримав панк-гурт Pussy Riot, відомий своїми політичними акціями проти авторитаризму, цензури та порушення прав людини у РФ.

Від чого помер Ігор Кваша і де похований

Ведучий пішов із життя 30 серпня 2012 року в Москві на 80-му році життя. Причиною смерті стало легеневе серце, викликане гнійним бронхітом на тлі хронічної обструктивної хвороби легких. Церемонія прощання з актором відбулася 4 вересня на основній сцені театру "Сучасник". Похований на Троєкурівському цвинтарі у Москві.

Як виглядає могила Ігоря Кваші

Пам’ятник знаменитому актору встановили за два роки. "Це образ екрана. Багато хто знає Ігоря Квашу як кіноактора та телеведучого. А виступ – це завіса. Це данина його театральній роботі. І сам пам’ятник трохи нагадує зал для глядачів, сходи спускаються до стелі як би амфітеатром", — пояснював автор пам’ятника Олександр Ованесян. 2015 року в могилу Ігоря Кваші підховали прах його коханої дружини Тетяни.

На відміну від Ігоря Кваші, у Росії більшість артистів почали підтримувати путінську агресію. Раніше "Телеграф" писав, що актриса Світлана Пермякова з "Інтернів" говорила про "нацистів" в Україні.