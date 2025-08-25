Відкрита кришка труни і оплески: як і де поховали уродженця України Євдокимова (фото, відео)

Проводили артиста в останню путь під пісню "Фантазер"

У неділю, 24 серпня, відбулася церемонія прощання з уродженцем українського Рівного, відомим співаком Ярославом Євдокимовим. Артист помер у п’ятницю від раку легень у віці 78 років у Білорусі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, прощання з виконавцем відбулося у ритуальній залі на вулиці Ольшевського у Мінську. Усі бажаючі могли підійти до відкритої труни та попрощатися із зіркою.

Церемонія прощання з Євдокимовим: фото і відео

Церемонія була призначена на 13:00, але близькі Євдокимова, його колеги та шанувальники почали приходити ще заздалегідь. Люди слухали з колонок автомобіля композиції покійного та проводжали його оплесками під хіт "Фантазер".

Де поховали Ярослава Євдокимова

Виконавця поховали у почесному секторі цвинтаря "Лісове". Воно розташоване біля білоруського полігону "Трасцянецкі".

Ярослав Євдокимов — що про нього відомо

Народився співак 22 листопада 1946 року у Рівному. Його батьки були репресовані, і вихованням в українському селі Користь займалися бабуся та дідусь майбутнього артиста. Справжня популярність прийшла до нього в Білорусі, куди він переїхав із першою дружиною. Серед найпопулярніших його пісень — "Фантазер", "За Дунаем", "Калины куст" и "Майский вальс". Євдокимов прямо висловлювався із засудженням агресії Росії проти його рідної України, адже тут він народився, і до 7 років говорив українською мовою.

Раніше повідомлялося, що у виконавця залишився чималий спадок. "Телеграф" детальніше розповідав, що відомо про колишніх дружин, вдову та дітей Ярослава Євдокимова.