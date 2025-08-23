Квартири на мільйон доларів. Чим володів уродженець України Євдокимов і кому дістанеться спадок співака

Виконавець радянського хіта "Фантазер" мав квартиру у центрі Москви

Відомий співак Ярослав Євдокимов, який засуджував Росію та Путіна за війну в його рідній Україні, помер у п’ятницю, 22 серпня, на 79 році життя. У виконавця хіта "Фантазер" після смерті залишилося майно, що оцінюється мільйонами рублів.

Як повідомляють росЗМІ, окрім музичної спадщини артист залишив по собі й дуже примітні матеріальні активи. Розповідаємо, що відомо про спадок Євдокимова і кому він може дістатися.

Квартира на Арбаті і будинок у Мінську

Виконавець, родом із Рівного, міг би передати своїм близьким двокімнатну квартиру у самому центрі Москви. В одному з інтерв’ю 2006 року Євдокимов розповідав, що обміняв житло у дореволюційному будинку на квартиру у престижному районі Арбату. Сьогодні така нерухомість оцінюється приблизно у 75 мільйонів рублів (близько мільйона доларів, або ж 38 мільйонів гривень).

Вулиця Арбат у Москві

Крім квартири в російській столиці, Євдокимов мав нерухомість і в Білорусі. Відомо, що у Мінську була квартира співака, а також дача під містом. За життя артист говорив, що знаходиться його будинок "у жалюгідному стані". Усі ці об’єкти також можуть увійти до складу спадку.

Кому дістанеться спадок Євдокимова

Виконавець був одружений тричі. У 2018 році він одружився з останньою дружиною Іриною Крапивницькою. Від першого шлюбу народився син Олексій, а від другого — дочка Галина. У артиста також залишилися онуки та правнук. Якщо у зірки був заповіт, він дозволить розподілити майно відповідно до його умов. "Телеграф" детальніше розповідав, що відомо про колишніх дружин, вдову і дітей покійного Євдокимова.