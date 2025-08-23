Квартиры на миллион долларов. Чем владел уроженец Украины Евдокимов и кому достанется наследство певца

Исполнитель советского хита "Фантазер" имел квартиру в центре Москвы

Известный певец Ярослав Евдокимов, который осуждал Россию и Путина за войну в его родной Украины, умер в пятницу, 22 августа, на 79 году жизни. В исполнителя хита "Фантазер" после смерти осталось имущество, которое оценивается миллионами рублей.

Как сообщают росСМИ, помимо музыкального наследия артист оставил после себя и весьма примечательные материальные активы. Рассказываем, что известно о наследстве Евдокимова и кому оно может достаться.

Квартира на Арбате и дом в Минске

Исполнитель, родом из Ровно, мог бы передать своим близким двухкомнатную квартиру в самом центре Москвы. В одном из интервью 2006 года Евдокимов рассказывал, что обменял жилье в дореволюционном доме на квартиру в престижном районе Арбата. Сегодня такая недвижимость оценивается примерно в 75 миллионов рублей (около миллиона долларов, или же 38 миллионов гривен).

Улица Арбат в Москве

Помимо квартиры в российской столице, Евдокимов имел недвижимость и в Белоруси. Известно, что в Минске находилась квартира певца, а также дача под городом. При жизни артист говорил, что находится его дом "в плачевном состоянии". Все эти объекты также могут войти в состав наследства.

Кому достанется наследство Евдокимова

Исполнитель был женат трижды. В 2018 году он вступил в брак с последней супругой Ириной Крапивницкой. От первого брака у него родился сын Алексей, а от второго — дочь Галина. У артиста также остались внуки и правнук. Если у звезды было завещание, то оно позволит распределить имущество согласно его условиям. "Телеграф" детальнее рассказывал, что известно о бывших женах, вдове и детях покойного Евдокимова.