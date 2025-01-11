Родилась в Киеве, а умерла от рака в Москве: как выглядит могила актрисы Аллы Балтер с перекошенным памятником

Балтер стала матерью известного сына-актера в РФ

Известная актриса Алла Балтер умерла 24 года назад. Звезда проиграла в борьбе с онкологией в 60-летнем возрасте, однако запомнилась поклонникам как одна из самых красивых артисток театра и кино. Она родная мать актера Максима Виторгана.

Алла Балтер родилась 23 августа 1939 года в еврейской семье в Киеве. Окончила Киевское театральное училище при театре им. И. Я. Франко. В 1961–1965 годах актриса работала в Национальном академическом драматическом театре им. Леси Украинки и других украинских театрах.

Позже Балтер начинает работать в Ленинграде, выступая на сцене Театра им. Ленинского комсомола. Была актрисой Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, затем играла в Театре на Таганке. С 1984 года служила ведущей актрисой Театра им. В. В. Маяковского в Москве. Она играла в фильмах "Транзит" и "Последний визит", а также телеспектаклях "Записки Пиквикского клуба" и "Юбилейное танго".

В конце 90-х в актрисы, которая находилась в браке с российским актером и режиссером Эммануилом Виторганом и имела сына Максима, диагностировали рак позвоночника. Умерла Алла Балтер от лейкемии 14 июля 2000 в Москве. Ей было 60 лет.

Максим Виторган с матерью Аллой Балтер и отцом Эммануилом Виторганом

Где похоронена Алла Балтер и как выглядит могила

Актриса похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, участок 24. На могиле Балтер семья установила скромный памятник в виде одинокой колонны с высеченным именем актрисы и эпитафией "Мы с тобой". Спустя время там разместили большой черно-белый портрет звезды.

Сейчас могила артистки выглядит печально. Все из-за покосившейся колонны и неубранного участка. Судя по цветам в вазе, все же кто-то из поклонников или родственников приходит почтить память актрисы.

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