Родился в Украине и снимался с Ласточкиным: что говорит о войне популярный в России комик Пташенчук
Российский шоумен родом из села в Николаевской области
Что может быть общего между украинским военным и российским юмористом? Развлекательная передача "Однажды в России". До полномасштабного вторжения известный юморист Игорь Ласточкин, который сегодня стоит на защите Украины, снимался в скетч-шоу пропагандистского канала ТНТ вместе с нынешними приверженцами войны, среди которых оказался и Александр Пташенчук — комик родом из Николаевской области.
Актер жанра комедии родился 22 августа 1985 года в украинском поселке Веселиново в семье отца-одессита и матери-россиянки (родом из Брянской области). В 2-летнем возрасте мальчик с родителями перебрались в Якутию.
После школы Пташенчук поступил в Алданский политехнический техникум на специальность "электрик", а затем переехал в Москву и продолжил обучение в Московском государственном институте культуры. Был активным участником КВН: играл в университетской команде "Мультики", "Дежа Вю".
В 2014 году комик начал сниматься в шоу "Однажды в России" на ТНТ, которое принесло ему широкую популярность. Является участником многих развлекательных телепрограмм.
Что говорит о войне Александр Пташенчук
Комик не комментировал ни оккупацию РФ украинского Крыма, ни военные действия на Донбассе. Никаких публичных заявлений относительно полномасштабного вторжения Пташенчук так же не делал. В соцсетях мужчина выкладывает лишь фото со съемок в шоу, из путешествий, кадры с коллегами-путинистами и видео юмористического характера.
Александр не женат и детей не имеет. Уточним, что артист иногда выкладывает в сеть фото своих родителей. По геотегам можно предположить, что его родственники жили в Белгородской области.
