Родился в Украине и снимался с Ласточкиным: что говорит о войне популярный в России комик Пташенчук

Российский шоумен родом из села в Николаевской области

Что может быть общего между украинским военным и российским юмористом? Развлекательная передача "Однажды в России". До полномасштабного вторжения известный юморист Игорь Ласточкин, который сегодня стоит на защите Украины, снимался в скетч-шоу пропагандистского канала ТНТ вместе с нынешними приверженцами войны, среди которых оказался и Александр Пташенчук — комик родом из Николаевской области.

Актер жанра комедии родился 22 августа 1985 года в украинском поселке Веселиново в семье отца-одессита и матери-россиянки (родом из Брянской области). В 2-летнем возрасте мальчик с родителями перебрались в Якутию.

После школы Пташенчук поступил в Алданский политехнический техникум на специальность "электрик", а затем переехал в Москву и продолжил обучение в Московском государственном институте культуры. Был активным участником КВН: играл в университетской команде "Мультики", "Дежа Вю".

Александр Пташенчук в детстве

Пташенчук (в центре) играл в КВН

В 2014 году комик начал сниматься в шоу "Однажды в России" на ТНТ, которое принесло ему широкую популярность. Является участником многих развлекательных телепрограмм.

Пташенчук и Игорь Ласточкин (слева) играли вместе в "Однажды в России"

Что говорит о войне Александр Пташенчук

Комик не комментировал ни оккупацию РФ украинского Крыма, ни военные действия на Донбассе. Никаких публичных заявлений относительно полномасштабного вторжения Пташенчук так же не делал. В соцсетях мужчина выкладывает лишь фото со съемок в шоу, из путешествий, кадры с коллегами-путинистами и видео юмористического характера.

Александр не женат и детей не имеет. Уточним, что артист иногда выкладывает в сеть фото своих родителей. По геотегам можно предположить, что его родственники жили в Белгородской области.

Отец комика из Одесской области, а мать - из Брянской

Фото с родителями Пташенчука, 2021 год. Белгородская область

