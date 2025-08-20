"Звезда зазвездилась": новость об "охоте" чеченцов на Олега Винника вызвала смех и гнев украинцев

Люди не сдерживаются в своих высказываниях

Бывшая звезда украинской поп-сцены Олег Винник, который выехал из страны во время войны в "багажнике машины", снова стал объектом шуток после того, как известный продюсер удивил заявлением об "охоте" за 52-летним исполнителем.

Сергей Перман сказал в интервью Дмитрию Гордону, как обстояли дела у Винника за границей в первые месяцы войны в Украине. Со слов друзей продюсера, живущих в Германии, сбежавший артист ходил по улицам с охраной и заявлял, что он, как "самая большая звезда Украины", является целью номер один для российских вояк и даже самого Кремля.

Он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны Сергей Перман

В сети шутят про "охоту" на Олега Винника

В комментариях к словам украинского продюсера украинцы нелестно отзываются о беглеце. Пользователи пишут, что "повелитель волчиц" буквально "зазвездился" и чтобы он просто "шел лесом":

Самое большое позорище Украины, как и Потап, лузеры

Да кому такие га*доны нужны

Уже давно не звезда

Идет он гулять лесом

Напомним, что не так давно певец попробовал оправдаться из-за побега из воюющей Украины, однако украинцы жестко ответили Олегу Виннику в сети. Отметим, что большие концерты у артиста проваливаются, при этом он продолжает анонсировать туры. Сейчас он с семьей находится в Германии, и мужчина сильно изменился внешне.