"Зірка зазвєзділась": новина про "полювання" чеченців на Олега Винника викликала сміх і гнів українців

Люди не стримуються у своїх висловлюваннях

Колишня зірка української попсцени Олег Винник, який виїхав із країни під час війни у "багажнику машини", знову став об’єктом жартів після того, як відомий продюсер здивував заявою про "полювання" за 52-річним виконавцем.

Сергій Перман сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, як були справи у Винника за кордоном у перші місяці війни в Україні. За словами друзів продюсера, які живуть у Німеччині, артист, що втік, ходив вулицями з охороною і заявляв, що він, як "найбільша зірка України", є ціллю номер один для російських вояків і навіть самого Кремля.

Він з великою кількістю охорони ходив і казав, що він найбільша зірка України, на нього полюють чеченці, вся путінська машина, що він усіх хвилює, цікавить, що на нього полюють, і тому він з великою кількістю охорони Сергій Перман

У мережі жартують про "полювання" на Олега Винника

У коментарях до слів українського продюсера українці невтішно відгукуються про втікача. Користувачі пишуть, що "повелитель вовчиць" буквально "зазвєзділся" і щоб він просто "йшов лісом":

Найбільше позорище України, як і Потап, лузери

Та кому такі га*дони потрібні

Вже давно не зірка

Іде він гулять лісом

Нагадаємо, що нещодавно співак спробував виправдатися через втечу з воюючої України, проте українці жорстко відповіли Олегу Виннику у мережі. Зазначимо, що великі концерти в артиста провалюються, при цьому він продовжує анонсувати тури. Зараз він із сім’єю перебуває в Німеччині, і чоловік сильно змінився зовні.