Вже не повелитель вовчиць: як змінився Олег Винник після втечі з України під час війни (фото)

До втечі Олег Винник був артистом номер один в Україні

Олег Винник — відомий український виконавець, який до повномасштабного вторгнення РФ в Україну був чи не найпопулярнішим артистом у країні. Однак у лютому 2022 року музикант втік з України та оселився у Німеччині, де жив ще в молодості. За весь цей час Винник жодного разу не приїхав до України, проте намагається повернутись на велику сцену в Європі.

"Телеграф" розповість, як змінився Олег Винник, якого називали повелителем вовчиць, за час життя за кордоном.

Олег Винник в Україні

До великої слави в Україні Олег Винник набув популярності в Німеччині, де виступав в оперному театрі. На початку 2000-х років артист почав пробиватися вже на українську сцену, проте лише у 2013 році він голосніше заявив про себе. Пік його популярності припав на період приблизно з 2015 до 2022 року.

Пісня "Молода вовчиця", випущена у 2013 році, стала справжньою візитною карткою артиста, а його шанувальниці почали називати себе вовчицями. Звідси і жартівливе прізвисько співака — повелитель вовчиць.

В Україні Олег Винник останніми перед повномасштабною війною роками був суперзіркою — він часто з’являвся у телепроектах, роздавав інтерв’ю та збирав стадіони. Артист був суддею у багатьох українських талант-шоу, серед яких "Голос країни" та "Україна має талант". Також він був серед суддів шоу "Маска".

Винник втік із України

Після початку великої війни у лютому 2022 року Олег Винник різко зник з радарів. Його сторінку в Instagram нібито зламали, а сам він довгий час не виходив на зв’язок із шанувальниками. За весь час за кордоном артист дав лише одне велике інтерв’ю, яке вийшло у червні 2023 року. У ньому він розповів, що тепер живе в Німеччині, але до ладу не зміг пояснити, як саме виїхав, коли кордони закриті. Також Винник запевняв, що допомагає ЗСУ та українцям з-за кордону. За втечу з України в такий важкий час артиста нещадно хейтили в соцмережах.

Вже на початку 2025 року Винник анонсував перші за три роки концерти, але не в Україні. Спочатку він спробував продати квитки на клубний виступ у Варшаві, але нічого не вийшло і концерт скасували.

Потім на День закоханих 14 лютого таки виступив у Празі. А тепер планує концерти у містах Німеччини – на грудень 2025 року. До речі, квитки на них дуже не дешеві – близько 3-5 тисяч гривень.

Як видно на свіжих кадрах із виступів Винника у Празі, він сильно змінився і постарів за час життя у Європі. А до того ж сильно зганьбився прямо на сцені. Справа в тому, що під час того єдиного інтерв’ю в 2023 році артист заявив, що більше ніколи не виступатиме російською мовою. Як він сам зазначив, це буде, як ніби обблювати себе прямо на сцені. Проте вже у 2025 році у Празі виконав кілька своїх хітів російською, нібито тому, що шанувальники дуже просили про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Олег Винник може врятувати кар’єру після повернення в Україну. Про вовчиць співати вже не вийде.