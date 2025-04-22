Уже не повелитель волчиц: как изменился Олег Винник после побега из Украины во время войны (фото)

До побега Олег Винник был артистом номер один в Украине

Олег Винник — известный украинский исполнитель, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину был едва ли не самым востребованным артистом в стране. Однако в феврале 2022 года музыкант сбежал из Украины и поселился в Германии, где жил еще в молодости. За все это время Винник ни разу не приехал в Украину, однако пытается вернуться на большую сцену в Европе.

"Телеграф" расскажет, как изменился Олег Винник, которого называли повелителем волчиц, за время жизни за границей.

Олег Винник в Украине

До большой славы в Украине Олег Винник получил популярность в Германии, где выступал в оперном театре. В начале 2000-х годов артист начал пробиваться уже на украинскую сцену, однако только в 2013 году он более громко заявил о себе. Пик его популярности припал на период примерно с 2015 по 2022 год.

Песня "Молода вовчиця", выпущенная в 2013 году, стала настоящей визитной картой артиста, а его поклонницы стали называть себя волчицами. Отсюда и шутливое прозвище певца — повелитель волчиц.

В Украине Олег Винник в последние перед полномасштабной войной годы был суперзвездой — он часто появлялся в телепроектах, раздавал интервью и собирал стадионы. Артист был судьей во многих украинских талант-шоу, среди которых "Голос країни" и "Україна має талант". Также он был среди судей шоу "Маска".

Винник сбежал из Украины

После начала большой войны в феврале 2022 года Олег Винник резко пропал с радаров. Его страницу в Instagram якобы взломали, а сам он долгое время не выходил на связь с поклонниками. За все время за границей артист дал только одно большое интервью, которое вышло в июне 2023 года. В нем он рассказал, что теперь живет в Германии, но толком не смог объяснить, как именно выехал, когда границы закрыты. Также Винник уверял, что помогает ВСУ и украинцам из-за границы. За побег из Украины в такое тяжелое время артиста беспощадно хейтили в соцсетях.

Уже в начале 2025 года Винник анонсировал первые за три года концерты, но не в Украине. Сначала он попытался продать билеты на клубное выступление в Варшаве, но ничего не получилось и концерт отменили.

Затем на День влюбленных 14 февраля все-таки выступил в Праге. А теперь планирует концерты в городах Германии — на декабрь 2025 года. К слову, билеты на них очень не дешевые — около 3-5 тысяч гривен.

Как видно на свежих кадрах с выступлений Винника в Праге, он сильно изменился и постарел за время жизни в Европе. А к тому же сильно опозорился прямо на сцене. Дело в том, что во время того самого единственного интервью в 2023 году артист заявил, что больше никогда не будет выступать на русском языке. Как он сам отметил, это будет, как блевануть прямо на сцене. Однако уже в 2025 году в Праге исполнил несколько своих хитов на русском, якобы потому, что поклонники очень просили об этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Олег Винник может спасти свою карьеру после возвращения в Украину. О волчицах петь уже не выйдет.