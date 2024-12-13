"Наденет вышиванку и скажет, как скучал": как украинцы отреагировали на отмену концерта Винника

В сети бурно отреагировали на новость об отмене концерта Винника в Польше

Когда-то популярный в Украине артист Олег Винник, который собирал стадионы и целую армию волчиц, в с начала полномасштабной войны сбежал из страны и отсиживается в Германии. Недавно артист вышел на связь и объявил, что готовит для поклонников концерт в Польше, однако теперь появилась информация, что выступление перенесли.

"Телеграф" расскажет, как украинцы отреагировали на отмену концерта Винника в Варшаве, который должен был состояться 21 декабря 2024 года.

Концерт Олега Винника в Польше — что известно

В ноябре 2024 года Олег Винник сообщил в соцсетях, что готовит концерт в Варшаве. Для этого артист выбрал довольно большой зал Klub Stodoła Warszawa на 1 200 мест. Концерт должен был состояться 21 декабря 2024 года.

Однако на днях появилась информация, что выступление Винника пришлось перенести "по техническим причинам". Команда исполнителя сообщила в соцсетях, что его концерт все же состоится, но уже 24 апреля 2025 года. Как предполагают пользователи сети, концерт перенесли из-за того, что билеты на него очень плохо продавались.

Реакция украинцев на отмену концерта Винника

Ожидаемо, реакция на новость об отмене концерта разделила пользователей соцсетей на два лагеря. Преданные поклонники и волчицы расстроились и начали писать Олегу Виннику слова поддержки. А вот обычные украинцы высказали все, что думают о Виннике, его побеге из Украины и отмене концерта.

Реакция волчиц:

Жаль! Очень хотела пойти

Очень досадно, но мы ждем

Очень обидно, но ничего. Все будет хорошо, ждем

Олег, все будет хорошо! Ждем в Украине даже без концертов!

Будем ждать

Очень жаль. Но на это, видимо, есть веские причины. Самое главное, чтобы вы, Олег Анатольевич, имели крепкое здоровье и не болели.

Солнышко, все у тебя будет! Да, тебе сейчас очень тяжело, но пройдут эти черные дни и наступит свет и весна в твоей жизни. Ты снова будешь первым! Помни, ты лучший, мы тебя любим, ждем!

Божья коровка, все будет хорошо! Держись! Мы любим тебя!

Реакция других пользователей:

На луну вой, койот.

Билеты на ухилянтов не покупают.

Винник пересидел тот момент, когда у украинцев появилось самоуважение.

Нам плевать!

Не зря говорили ср*ный веник, вот вам и подтверждение.

Передумал?

Пацан перехитрил самого себя, так бывает.

У него такая же болезнь, как и у Потапа, Ямы, Ступки — синдром сцы*уна перепуганного. Потом наденет вышиванку и скажет, как скучал по Украине, и как переживал.

Постарайся еще в последний раз для украинских людей — исчезни еще раз, только уже навсегда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, цены билетов на концерт Винника в Польше в разы выше, чем были в Украине. Волчицы купили меньше 100 штук.