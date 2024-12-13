"Одягне вишиванку і скаже, як сумував": як українці відреагували на скасування концерту Винника

У мережі бурхливо відреагували на новину про відміну концерту Винника у Польщі

Колись популярний в Україні артист Олег Винник, який збирав стадіони та цілу армію вовчиць, з початку повномасштабної війни втік з країни і відсиджується в Німеччині. Нещодавно артист вийшов на зв’язок та оголосив, що готує для шанувальників концерт у Польщі, проте тепер з’явилася інформація, що виступ перенесли.

"Телеграф" розповість, як українці відреагували на відміну концерту Винника у Варшаві, який мав відбутися 21 грудня 2024 року.

Концерт Олега Винника у Польщі — що відомо

У листопаді 2024 року Олег Винник повідомив у соцмережах, що готує концерт у Варшаві. Для цього артист вибрав досить велику залу Klub Stodoła Warszawa на 1 200 місць. Концерт мав відбутися 21 грудня 2024 року.

Проте днями з’явилася інформація, що виступ Винника довелося перенести "з технічних причин". Команда виконавця повідомила в соцмережах, що його концерт все ж таки відбудеться, але вже 24 квітня 2025 року. Як вважають користувачі мережі, концерт перенесли через те, що квитки на нього дуже погано продавалися.

Реакція українців на відміну концерту Винника

Очікувано, реакція на новину про відміну концерту розділила користувачів соцмереж на два табори. Віддані шанувальники та вовчиці засмутилися і почали писати Олегу Виннику слова підтримки. А ось звичайні українці висловили все, що думають про Винника, його втечу з України та скасування концерту.

Реакція вовчиць:

Шкода! Дуже хотіла піти.

Дуже прикро, але ми чекаємо.

Дуже прикро, але нічого. Все буде добре, чекаємо.

Олеже, все буде добре! Чекаємо в Україні навіть без концертів!

Чекатимемо.

Дуже шкода. Але на це, мабуть, є вагомі причини. Найголовніше, щоб ви, Олег Анатолійовичу, мали міцне здоров’я і не хворіли.

Сонечко, все в тебе буде! Так, тобі зараз дуже важко, але пройдуть ці чорні дні і настане світло та весна у твоєму житті. Ти знову будеш першим! Пам’ятай, ти найкращий, ми тебе любимо, чекаємо!

Сонечко, все буде добре! Тримайся! Ми любимо тебе!

Реакція інших користувачів:

На місяць вий, койот.

Квитки на ухилянтів не купують.

Винник пересидів той момент, коли в українців виникла самоповага.

Нам начхати!

Не дарма говорили про сра*ий віник, ось вам і підтвердження.

Передумав?

Пацан перехитрив себе, так буває.

У нього така сама хвороба, як і у Потапа, Ями, Ступки — синдром сци*уна переляканого. Потім одягне вишиванку і скаже, як сумував за Україною, і як переживав.

Постарайся ще востаннє для українських людей — ще раз зникни, тільки вже назавжди.

Раніше "Телеграф" розповідав, ціни квитків на концерт Винника у Польщі в рази вищі, ніж були в Україні. Вовчиці купили менше ніж 100 штук.