Отец так и не побывал на концерте сына: что известно о родителях беглого певца Олега Винника (фото)

Исполнитель с начала войны в Украине выехал в Германию

Олег Винник — известный украинский исполнитель, который с начала полномасштабной войны сбежал из Украины и осел в Германии. Недавно артист анонсировал первый за три года концерт в Польше, который должен был состояться 21 декабря. Однако за неделю до выступления артист отменил его. К слову, за границу Винник выехал со своей семьей, однако мало что известно о его родителях.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях Олега Винника, который сбежал из Украины.

Олег Винник и его родители — что известно

Олег Винник родился в маленьком селе Вербовка Черкасской области в семье простых работяг Анатолия Григорьевича и Анны Яковлевны. Свою музыкальную карьеру Винник начинал с юности, принимал участие в творческой самодеятельности, выступал на фестивалях и концертах в своей местности, работал в филармонии.

В 1977 году состоялись первые выступления Олега Винника на сцене Черкасского общества слепых, членом которого была мама артиста, Анна Яковлевна. К слову, на перекомиссию по инвалидности она часто брала с собой маленького сына.

Известно, что оба родителя 51-летнего Олега Винника умерли. Это произошло еще до полномасштабной войны в Украине. Отец исполнителя Анатолий Григорьевич так и не попал на выступление сына. Как рассказывал артист в интервью, отец как раз собирался ехать на его концерт, но не успел и к сожалению умер. Виннику об этом сказали уже после того концерта и он прямо с него отправился на прощание с отцом.

Подобная история спустя несколько лет произошла и с мамой. Как признавался Олег Винник, мама всегда просила его не отменять концерты, чтобы не случилось. И вот когда он был в туре, пришло известие о смерти мамы, но он не отменил концерт, а выступил и только тогда поехал проститься.

"Меня многое осуждали за этот концерт, что я не мог стоять на сцене, потому что мать пошла на тот свет. Как мог? Да, я мог развернуться и поехать к ней, когда она еще была в морге, но было 10 тысяч человек. Да они бы поняли меня", — прокомментировал тогда Олег Винник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы отреагировали на отмену концерта Винника. Выступление артиста в Польше перенесли по техническим причинам.