В 2000-х звучали из каждого утюга: что случилось с группой "Непара" и что участники дуэта говорят о войне

Как оказалось, в группе произошли серьезные изменения

Российская группа "Непара" в начале 2000-х годов была на пике популярности, ее слушали не только в РФ, но и в Украине. В то время даже в нашей стране их песни звучали едва ли не из каждого утюга, крутили на радио, а дуэт часто показывали по телевидению. Однако со временем популярность дуэта угасла, а в 2019 году коллектив окончательно распался. Более того, участники группы рассорились между собой.

"Телеграф" расскажет, как сложилась судьба вокалистов группы "Непара" Александра Шоуа и Виктории Талышинской. Также стало известно, что они говорят о войне в Украине.

Группа "Непара" — больше не пара

Группа "Непара" была создана в 2002 году, в ее состав вошли Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Продюсером дуэта был Олег Некрасов. С первых песен дуэт стал мега популярным, а их хиты "Плачь и смотри", "Другая семья", "Они знакомы давно" разрывали музыкальные чарты.

Однако с годами популярность "Непары" начала угасать, а между участниками дуэта начались конфликты. В 2013 году участники группы признались, что некоторое время их связывали романтические отношения. Однако напряжение нарастало и впервые коллектив распался в 2012 году. Позже они сошлись и пробовали снова выступать вместе, но это продолжалось недолго.

По словам Александра Шоуа, в 2019 году группа "Непара" распалась окончательно. В этом он обвинял свою коллегу Викторию Талышинскую. По его словам, она перестала проявлять инициативу и стремление двигаться дальше, могла пропускать репетиции или не приезжать на эфиры.

В конце концов он занялся сольной карьерой. Однако и с этим проектом ему не удалось вернуть прежнюю популярность и в конце 2020 года Александр Шоуа представил новую солистку. Ею стала певица Дарья Храмова. В том же 2020 году Шоуа приобрел права на бренд "Непара" и весь репертуар группы.

Что касается Виктории Талышинской, то она в распаде группы обвинила именно бывшего коллегу Александра Шоуа. По ее словам, он хотел строить сольную карьеру и поэтому дуэт перестал существовать.

Сама Виктория после расставания "Непары" продолжила музыкальную карьеру. Как оказалось, она теперь поет в новом дуэте, который называется "2ОКеана". Ее коллегой стал Владимир Курто, который и был инициатором создания нового проекта.

"Непара" о войне в Украине

Коренная москвичка Виктория Талышинская решила не высказывать публично свое мнение по поводу начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она не давала никаких комментариев по поводу этой ситуации, в отличие от своего бывшего коллеги.

Тем временем Александр Шоуа оказался настоящим путинистом, который поддерживает войну РФ в Украине. Более того, он заявил, что поддерживает российских военных и даже выступал для участников "СВО". Кроме того, Шоуа осудил коллег-артистов, которые выехали из России после начала вторжения в Украину.

"Мое отношение к тем людям, кто выбрал какую-то странную позицию, уехал, учитывая, что страна им все дала, Бог им судья всем. Он их будет за предательство перед своим народом судить", — завил на одной из пресс-конференций Александр Шоуа.

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