У 2000-х звучали з кожної праски: що трапилося з гуртом "Непара" і що учасники дуету говорять про війну

Як виявилось, у гурті відбулися серйозні зміни

Російський гурт "Непара" на початку 2000-х років був на піку популярності, його слухали не тільки в РФ, а й в Україні. У той час навіть у нашій країні їхні пісні звучали чи не з кожної праски, крутили на радіо, а дует часто показували по телебаченню. Однак згодом популярність дуету згасла, а в 2019 році колектив остаточно розпався. Більше того, учасники гурту посварилися між собою.

"Телеграф" розповість, як склалася доля вокалістів гурту "Непара" Олександра Шоуа та Вікторії Талишинської. Також стало відомо, що вони кажуть про війну в Україні.

Гурт "Непара" — більше не пара

Гурт "Непара" був створений у 2002 році, до його складу увійшли Олександр Шоуа та Вікторія Талишинська. Продюсером дуету був Олег Некрасов. З перших пісень дует став мега популярним, а їхні хіти "Плачь и смотри", "Другая семья", "Они знакомы давно" розривали музичні чарти.

Однак із роками популярність "Непари" почала згасати, а між учасниками дуету почалися конфлікти. У 2013 році учасники гурту зізналися, що деякий час їх пов’язували романтичні стосунки. Однак напруга наростала і вперше колектив розпався у 2012 році. Згодом вони зійшлися і пробували знову виступати разом, але це тривало недовго.

За словами Олександра Шоуа, у 2019 році гурт "Непара" розпався остаточно. У цьому він звинувачував свою колегу Вікторію Талишинську. За його словами, вона перестала виявляти ініціативу та прагнення рухатися далі, могла пропускати репетиції чи не приїжджати на ефіри.

Зрештою він зайнявся сольною кар’єрою. Однак і з цим проектом йому не вдалося повернути колишню популярність, і наприкінці 2020 року Олександр Шоуа представив нову солістку. Нею стала співачка Дарія Храмова. У тому ж 2020 році Шоуа придбав права на бренд "Непара" та весь репертуар групи.

Щодо Вікторії Талишинської, то вона в розпаді групи звинуватила саме колишнього колегу Олександра Шоуа. З її слів, він хотів будувати сольну кар’єру і тому дует перестав існувати.

Сама Вікторія після розпаду "Непари" продовжила музичну кар’єру. Як виявилось, вона тепер співає у новому дуеті, який називається "2ОКеана". Її колегою став Володимир Курто, котрий і був ініціатором створення нового проекту.

"Непара" про війну в Україні

Корінна москвичка Вікторія Талишинська вирішила не висловлювати публічно свою думку щодо початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона не давала жодних коментарів щодо цієї ситуації, на відміну від свого колишнього колеги.

Тим часом, Олександр Шоуа виявився справжнім путіністом, який підтримує війну РФ в Україні. Більше того, він заявив, що підтримує російських військових і навіть виступав для учасників СВО. Крім того, Шоуа засудив колег-артистів, які виїхали із Росії після початку вторгнення в Україну.

"Моє ставлення до тих людей, хто вибрав якусь дивну позицію, поїхав з огляду на те, що країна їм все дала, Бог їм суддя всім. Він їх буде за зраду перед своїм народом судити", — заявив на одній із прес-конференцій Олександр Шоуа.

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