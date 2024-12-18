Бував в Криму після окупації, але любить Україну: де зараз Костянтин Хабенський і що він каже про війну

Відомий актор дуже неоднозначний у своїй позиції і називає себе пацифістом

Костянтин Хабенський – відомий російський актор, який побудував успішну кар’єру у кіно та театрі. Артист добре знайомий українському глядачеві, оскільки фільми за його участю раніше активно транслювалися українським телебаченням. Хабенський називає себе пацифістом і виступає за мир у всьому світі, при цьому він приховано підтримує політику Путіна.

"Телеграф" розповість, що відомо про Костянтина Хабенського, де він зараз і що говорить про війну в Україні.

Костянтин Хабенський. Фото: Getty Images

Костянтин Хабенський — що про нього відомо

Костянтин Хабенський — відомий російський актор, він народився в Санкт-Петербурзі 11 січня 1972, зараз йому 52 роки. Свою кар’єру розпочинав наприкінці 90-х, працював одночасно і в театрі, і знімався у кіно. Зараз Хабенський один із найвідоміших і затребуваних акторів у Росії. Він очолює Московський художній театр імені Чехова та продовжує зніматися в кіно.

Костянтин Хабенський. Фото: Getty Images

Костянтин Хабенський називає себе аполітичним та намагається не коментувати теми, пов’язані з політикою Путіна чи війною в Україні. Так було й на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Актор спочатку як би висловив свою підтримку українцям, проте незабаром видалив усі свої акаунти в соцмережах, щоб його не критикувати.

У березні 2022 року на офіційній сторінці МХТ імені О.П. Чехова було розміщено заяву Костянтина Хабенського. У ньому актор і керівник театру наголосив, що ніколи не брав участі в політиці та її обговоренні, тож не збирається цього робити і після початку війни в Україні.

Костянтин Хабенський. Фото: Getty Images

При цьому слід зазначити, що у 2018 році Костянтин Хабенський відвідав окупований Росією Крим. Там він брав участь у 26-му Міжнародному дитячому кінофестивалі "Червоні вітрила "Артеку". Після цього артист потрапив до бази "Миротворця".

До речі, того ж 2018 року Костянтин Хабенський в інтерв’ю Юрію Дудю заявив, що його улюблене місто – це Київ. Однак на питання про те, що зробить Хабенський, опинившись перед Путіним, він відповів, що намагатиметься йому допомогти.

Костянтин Хабенський та Путін. Фото: Getty Images

У січні 2023 року Костянтин Хабенський звільнив із театру народного артиста РФ Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву, які засуджували війну та підтримали Україну. А вже у вересні 2023 року Путін нагородив Хабенського "орденом пошани" за внесок у розвиток російської культури та мистецтва та багаторічну плідну діяльність.

Хабенський та Дмитро Назаров

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