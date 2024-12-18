Бывал в Крыму после оккупации, но любит Украину: где сейчас Константин Хабенский и что он говорит о войне

Известный актер весьма неоднозначный в своей позиции и называет себя пацифистом

Константин Хабенский — известный российский актер, который построил успешную карьеру в кино и театре. Артист хорошо знаком украинскому зрителю, так как фильмы с его участием ранее активно транслировались по украинскому телевидению. Хабенский называет себя пацифистом и выступает за мир во всем мире, при этом он скрыто поддерживает политику Путина.

"Телеграф" расскажет, что известно о Константине Хабенском, где он сейчас и что говорит о войне в Украине.

Константин Хабенский. Фото: Getty Images

Константин Хабенский — что о нем известно

Константин Хабенский — известный российский актер, он родился в Санкт-Петербурге 11 января 1972 года, сейчас ему 52 года. Свою карьеру начинал в конце 90-х, работал одновременно и в театре, и снимался в кино. Сейчас Хабенский один из самых известных и востребованных актеров в России. Он возглавляет Московский художественный театр имени Чехова и продолжает сниматься в кино.

Константин Хабенский. Фото: Getty Images

Константин Хабенский называет себя аполитичным и старается не комментировать темы, связанные с политикой Путина или войной в Украине. Так было и в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Актер поначалу как бы высказал свою поддержку украинцам, однако вскоре удалил все свои аккаунты в соцсетях, чтобы не подвергаться критике.

В марте 2022 года на официальной странице МХТ имени А.П. Чехова было размещено заявление Константина Хабенского. В нем актер и руководитель театра подчеркнул, что никогда не принимал участия в политике и ее обсуждении, так что не собирается этого делать и после начала войны в Украине.

Константин Хабенский. Фото: Getty Images

При этом стоит отметить, что в 2018 году Константин Хабенский посетил оккупированный Россией Крым. Там он принимал участие в 26-м Международном детском кинофестивале "Красные паруса "Артека". После этого артист попал в базу "Миротворца".

К слову, в том же 2018 году Константин Хабенский в интервью Юрию Дудю заявил, что его любимый город — это Киев. Однако на вопрос о том, что сделает Хабенский, оказавшись перед Путиным, он ответил, что постарается ему помочь.

Константин Хабенский и Путин. Фото: Getty Images

В январе 2023 года Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, которые осуждали войну и поддержали Украину. А уже в сентябре 2023 года Путин наградил Хабенского "орденом почета" за вклад в развитие российской культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Хабенский и Дмитрий Назаров

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