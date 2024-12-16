Умер в Украине после алкогольной интоксикации: как выглядит могила актера Андрея Краско

Актер умер на съемках в Одесской области и был похоронен в Санкт-Петербурге

Андрей Краско — известный российский актер, который умер в 2006 году. Однако за свою короткую жизнь он сделал успешную карьеру в кино, сыграл много ролей в театре и попробовал себя в роли актера дубляжа. Похоронили артиста на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге, где покоятся много советских и российских знаменитостей.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Андрея Краско и как так получилось, что он умер в Украине.

Андрей Краско — где похоронен актер и как выглядит его могила

Андрей Краско родился в Санкт-Петербурге 10 августа 1957 года. За свою творческую карьеру он снялся в более 100 фильмах, также он работал в нескольких российских театрах, пробовал себя в ролях дубляжа.

Среди самых известных фильмов и сериалов, в которых снимался Андрей Краско — "Брат", "Сволочи", "Любовь-морковь", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и прочие. К тому же, актер снимался во многих фильмах российско-украинского производства и бывал на съемках в Украине.

Умер Андрей Краско тоже в Украине — на съемках фильма "Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка. Это произошло в Овидиополе в Одесской области. Смерть артиста наступила 4 июля 2006 года вследствие сердечной недостаточности. Он не дожил около одного месяца до своего 49-летия. По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывода Краско из состояния продолжительной алкогольной интоксикации.

Похоронили Андрея Краско на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. На его похороны собралась вся петербургская богема того времени — политики, актеры, артисты и обычные поклонники. Спустя год после похорон на могиле Краско установили памятник в виде большого гранитного камня с портретом и рисунком театральных масок.

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