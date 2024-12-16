Остались жить в Одессе? Как выглядят родители предательницы Регины Тодоренко и что о них известно

Певица и телеведущая третий год продолжает молчать о войне

Известная певица, телеведущая и блогерша Регина Тодоренко, которая получила российское гражданство, продолжает жить в России и молчать о войне. Тем временем ее родители, судя по последней информации, остаются жить в Одессе, которая почти ежедневно подвергается атакам РФ.

"Телеграф" расскажет, как выглядят родители предательницы Регины Тодоренко и что о них известно.

Родители Тодоренко — что о них известно

После начала полномасштабной войны России против Украины телеведущая и певица из Одессы Регина Тодоренко, у которой более 7 млн подписчиков в Instagram, заняла молчаливую позицию. Она никак не комментировала происходящее в Украине, более того, не так давно стало известно, что блогерша получила российский паспорт. В Украине звезду жестко критикуют и осуждают за ее пророссийскую позицию.

Тем временем в Одессе живут родители Регины — Петр и Ирина Тодоренко. Известно, что они вместе уже около 40 лет и кроме Регины у них есть еще сын, который на 6 лет старше телеведущей.

В 2022 и 2023 году в сети была информация, что родители Тодоренко продолжают жить в Одессе, которая едва ли не каждый день подвергается российским атакам.

При этом неизвестно, вывезла ли Регина родителей к себе в Россию или куда-нибудь за границу, где безопаснее. Хотя раньше она время от времени путешествовала с ними по заграничным курортам. А ее мама прилетела в Москву нянчить внуков.

Бывший коллега Регины Тодоренко по шоу "Орел и Решка" Коля Серга, который служит в ВСУ, в одном из интервью озвучил мнение, что родители поддерживают предательскую позицию Регины.

"Я думаю, если бы они не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда бы они были в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – прокомментировал артист в шоу "Слава+".

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