Кольцо носит, но мужа прячет: что известно о личной жизни звезды сериала "Будиночок на щастя" Виталины Библив

Актриса очень трепетно оберегает свою личную жизнь

Виталина Библив — популярная украинская актриса, которая получила широкую известность за роль Любаши в комедийном ситкоме "Будиночок на щастя". И если о карьере звезды и ее работах в театре есть много информации, то личную жизнь актриса держит за семью замками.

"Телеграф" расскажет, что известно о муже и наличии детей у актрисы Виталины Библив, которая сыграла Любашу в сериале "Будиночок на щастя".

Виталина Библив — что о ней известно

Украинская актриса Виталина Библив родилась 15 октября 1980 в городе Васильков Киевской области, сейчас ей 44 года. В 2003 году она окончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, и начала карьеру в Киевском театре "Свободная сцена". Со временем актриса сменила несколько театров. А в кино дебютировала в 2004 году небольшой ролью в сериале "Любовь слепа".

Широкую популярность Виталина Библив получила после выхода на экраны комедийного ситкома "Будиночок на щастя", который выходит на "Новом канале". В нем актриса сыграла персонажа Любаши и очень полюбилась украинскому зрителю. В последнее время Виталину Библив часто приглашают на развлекательные телешоу, чем еще больше подогревают ее популярность в Украине.

А вот о личной жизни актрисы практически нет никакой информации. Библив, по слухам, не так давно вышла замуж, однако своего мужа тщательно прячет от общественности, а на вопросы журналистов о замужестве не отвечает.

Так, в апреле 2024 года Виталина Библив появилась на премьере украинского фильма "Крашанка". Журналисты шоу "Ранок у великому місті" заметили на правой руке актрисы обручальное кольцо и спросили у нее о замужестве.

"Это значит, что на личные темы я не говорю! Нет!" — резко ответила Виталина Библив.

Стоит отметить, что в сети гуляет одно фото, на котором Библив целуется в губы с мужчиной. Однако нет информации, что это за мужчина и является ли он мужем актрисы.

Что касается детей, то в феврале 2024 года в комментарии на сайте "Нового канала" Виталина Библив призналась, что боится рожать во время войны. При этом еще до полномасштабного вторжения актриса задумывалась об усыновлении детей.

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