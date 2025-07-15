Один концерт "провалився" і він анонсував тур: що відомо про Олега Винника зараз

Співак намагався яскраво з'явитися після півторарічного мовчання, але нічого не вийшло

Колись ім’я Олега Винника було чи не найпопулярнішим серед співаків України. Однак після початку повномасштабного вторгнення він раптово зник із публічного простору, виїхав за кордон, не давав жодних коментарів і мовчав про війну в нашій країні.

Лише майже через півтора року він дав інтерв’ю, де розповів, що мешкає у Німеччині і допомагає ЗСУ, але доказів цьому не було. Цим Винник нарвався на хейт, після чого знову зник з радарів і ще за пів року вирішив "порадувати" своїх фанаток появою у Тік Ток та анонсом концерту у Варшаві, який згодом довелося скасувати через нерозпродані квитки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про Олега Винника.

Як відомо, Винник уже тривалий час мешкає у Німеччині. Там він має нерухомість. Імовірно, у "російському кварталі" в Берліні, де він і проживає. Журналісти Телеграм-каналу "Вогник" з’ясували, що квартира співака розташована на околиці Берліна і вона знаходиться на останньому поверсі. На вході до ЖК висить табличка із прізвищем виконавця та назвою його компанії RockSoulana Music. Фани знайшли, де проживає Винник після оприлюднення відео, у якому він посилав українцям "ковток свіжого повітря" зі свого балкона у Німеччині.

Саме тоді, у серпні 2024 року, Винник вирішив знову нагадати про себе — презентував пісню "Мої люди". Але куди ж без прогріву аудиторії — перед цим артист записував відеозвернення зі своїх апартаментів.

За кілька місяців Винник анонсував концерт у Варшаві, який мав відбутися у грудні 2024-го року. Однак через те, що у 1200-місцевій залі квитків було продано менше сотні, виступ скасувався, що сам Олег не коментував.

Однак і на цьому співак не зупинився — вже 14-15 лютого відбулися його концерти у Празі. Щоправда, виступ пройшов в одному із чеських ресторанів. Коли відео з концерту стали ширитися у соцмережах, мережа "вибухнула" жартами.

У травні Винник вже анонсував тур Німеччиною, який відбудеться у грудні. Як йдеться у його відео в ТікТок, виступатиме співак із новими піснями. Квитки коштують від 69 до 119 євро.

Попри це, Винник продовжує утримуватися від коментарів для українських ЗМІ, вкрай рідко з’являється у медіапросторі. Війну в Україні він обирає не коментувати і не показує, чи допомагає ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Олег Винник після втечі з України. Співак помітно постарів.