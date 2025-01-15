Проміняв квартиру в серці Києва на "російський" ЖК у Берліні: як виглядає житло Винника в Україні та у Німеччині

Співак-втікач мешкає на околиці Берліну

Відомий український співак Олег Винник, який втік з України на початку великої війни, жив у Німеччині ще до її початку. Проте, будувати кар’єру виконавець чомусь вирішив в Україні. Після відео, яке зняв співак зі свого балкона і Німеччині, журналістам вдалося дізнатися, що мешкає він у районі, який відомий тим, що там проживає значна кількість росіян. До речі, після скасування концерту у Варшаві через нерозпродані квитки, Винник повністю зник із соцмереж.

У Києві Винник володіє житлом, яке розташоване у центрі столиці, на вулиці з колишньою назвою Гоголівська. Бути сусідами із зіркою неможливо, адже квартири у будинку Винника не продаються. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де живе Олег Винник у Німеччині і на що він проміняв житло в центрі столиці України.

Кар’єра Винника в Україні та за кордоном

До Німеччини Винник переїхав у 90-х, і будував там свою музичну кар’єру. Він виступав у мюзиклах під сценічним іменем OLEGG. Популярність артист здобув у Швейцарії, Німеччині та Австрії.

В Україні Винник розпочав будувати кар’єру у 2011 році і швидко здобув тут широку популярність. За кілька років він випустив перший сольний альбом, а ще за невеликий проміжок вирушив у перший концертний тур містами України та Білорусі. Артист став чи не одним із найвідоміших співаків в Україні. Проте, після початку повномасштабного вторгнення любов своїх шанувальниць Винник перекреслив втечею за кордон, мовчазною позицією щодо війни та пустими висловлюваннями про допомогу ЗСУ, які нічим не підтверджені.

Квартира Винника у Києві

У програмі "Викриття" журналістам вдалося дізнатися, де саме жив Олег Винник в Україні. Район де найпрестижніший, але розташований у самому серці столиці. Будинок реконструйований, якому вже понад 50 років, і знаходиться він на вулиці Гоголівській.

3 роки тому придбати квартиру у будинку, де мешкає Винник, було неможливо. Усі помешкання нібито були заселені, а оголошень про продаж не було. Зараз вулицю Гоголівську перейменовано на Максименка Федора.

Квартира Винника у Берліні

Апартаменти співака у Німеччині — на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург. Саме там проживає багато росіян. Квартира Винника знаходиться на останньому поверсі будинку. На вході до ЖК висить табличка із прізвищем виконавця на назвою його компанії RockSoulana Music. Фани знайшли, де проживає Винник після оприлюднення відео, у якому він посилав українця "ковток свіжого повітря" зі свого балкона у Німеччині. Про це дізнався Telegram-канал "Вогник".

Як розповідав Олег Винник у своєму єдиному інтерв’ю за період великої війни, він проживає у Німеччині вже 20 років. Співак запевнив, що він виїхав з України 26 лютого 2024 року разом зі своєю родиною. Ймовірно, він мав на увазі свою дружину — Таїсію Сватко (сценічне ім'я — Таюне) та сина-підлітка, якого артист не показує у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків співака-втікача Олега Винника. Батько артиста так і не побував на концерті сина.