Променял квартиру в сердце Киева на "российский" ЖК в Берлине: как выглядит жилье Винника в Украине и Германии

Беглец певец живет на окраине Берлина

Известный украинский певец Олег Винник, сбежавший из Украины в начале войны, жил в Германии еще до ее начала. Однако строить карьеру исполнитель почему-то решил в Украине. После видео, которое снял певец со своего балкона и Германии, журналистам удалось узнать, что живет он в районе, который известен тем, что там проживает значительное количество россиян. Кстати, после отмены концерта в Варшаве из-за нераспроданных билетов, Винник полностью исчез из соцсетей.

В Киеве Винник владеет жильем, расположенным в центре столицы, на улице с прежним названием Гоголевска. Быть соседями со звездой невозможно, ведь квартиры в доме Винника не продаются. "Телеграф" решил выяснить, где живет Олег Винник в Германии и на что он променял жилье в центре столицы Украины.

Карьера Винника в Украине и за границей

В Германию Винник переехал в 90-е, и строил там свою музыкальную карьеру. Он выступал в мюзиклах под сценическим именем OLEGG. Популярность артист приобрел в Швейцарии, Германии и Австрии.

В Украине Винник начал строить карьеру в 2011 году и быстро приобрел здесь широкую популярность. Через несколько лет он выпустил первый сольный альбом, а еще за небольшой промежуток отправился в первый концертный тур по городам Украины и Беларуси. Артист стал одним из самых известных певцов в Украине. Однако после начала полномасштабного вторжения любовь своих поклонниц Винник перечеркнул бегством за границу, молчаливой позицией по поводу войны и пустыми высказываниями о помощи ВСУ, которые ничем не подтвержденные.

Квартира Винника в Киеве

В программе "Разоблачение" журналистам удалось узнать, где именно жил Олег Винник в Украине. Район не самый престижный, но расположен в самом сердце столицы. Дом реконструирован, которому уже более 50 лет, и находится на улице Гоголевской.

3 года назад купить жилье в доме, где проживает Винник, было невозможно. Все квартиры якобы были заселены, а объявлений о продаже не было. Сейчас улица Гоголевская переименована в Максименко Федора.

Квартира Винника в Берлине

Апартаменты певца в Германии – на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбург. Там проживает много россиян. Квартира Винника находится на последнем этаже дома. На входе в ЖК висит табличка с фамилией исполнителя под названием его компании RockSoulana Music. Фаны обнаружили, где проживает Винник после обнародования видео, в котором он посылал украинца "глоток свежего воздуха" со своего балкона в Германии. Об этом узнал Telegram-канал "Вогник".

Как рассказывал Олег Винник в своем единственном интервью за период войны, он проживает в Германии уже 20 лет. Певец заверил, что он уехал из Украины 26 февраля 2024 вместе со своей семьей. Вероятно, он имел в виду свою жену Таисию Сватко (сценическое имя Таюне) и сына-подростка, которого артист не показывает в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях беглого певца Олега Винника. Отец артиста так и не побывал в концерте сына.