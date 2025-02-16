Цілувався з Каменських, танцював із Шоптенко: з ким приписували романи Виннику і що відомо про його жінок

Як виявилося, співак крутив "романи", коли був одружений

Олег Винник, відомий український співак-втікач, довгий час тримав своє особисте життя в таємниці, що породжувало численні чутки та домисли. Лише нещодавно він відкрив завісу над своїми стосунками, підтвердивши, що його дружина — бек-вокалістка Таюне.

Також у мережі є інформація про перше кохання Олега Винника — жінку, на ім’я Ніна, про яку він нібито співає у пісні "Ніно". "Телеграф" вирішив пригадати, з ким співаку приписували романи і що відомо про його жінок.

Перше кохання Олега Винника

У свої 14 років Олег Винник пережив перше кохання до однокласниці, на ім'я Ніна. Вони сиділи за однією партою, проте дівчина навіть не здогадувалася про почуття Олега. Ця нерозділена любов надихнула співака на створення пісні "Ніно". Цікаво, що на честь цього кохання він зробив татуювання з її ім'ям, яке згодом видалив. Наразі Ніна проживає у рідному селі та працює продавчинею у місцевому магазині.

З ким присували романи Олегу Виннику

Настя Каменських

Під час знімань у шоу "Х-фактор" та "Маска" багато глядачів були переконані, що Олег Винник та Настя Каменських — пара. Такі чутки виникли через їхні милі відносини. Кілька разів вони цілувалися у щічку та пристрасно обіймалися на камери. Самі артисти ці плітки спростовували, але продовжували фліртувати один з одним.

Олена Шоптенко

У 2020 році Олег Винник брав участь у шоу "Танці з зірками". Його партнеркою тоді була Олена Шоптенко. Під час їхніх виступів глядачі бачили щось більше, ніж просто дружбу чи партнерські стосунки. Пізніше вони захворіли на коронавірус і сиділи разом на самоізоляції, повідомляє clutch.net. Проте, чутки про їхні стосунки не підтвердилися.

Таюне

Тривалий час співаку приписували романтичні стосунки з його бек-вокалісткою Таюне (справжнє ім'я — Таїсія Сватко). Ці чутки виникли через їхню тісну співпрацю та постійні спільні виступи. Фанати та медіа звернули увагу на особливу хімію між артистами на сцені, що породило припущення про їхні стосунки поза сценою. У кліпі на пісню "Божевільна любов" головну роль виконала акторка Анастасія Сергєєва, яка зовні нагадує Таюне, що ще більше підживило чутки про їхній роман.

У своєму першому за час великої війни інтерв’ю Винник зізнався, що Таюне насправді є його дружиною, а у пари народився син Юліан. Зараз йому 20 років. Своє весілля, за словами співака, вони зіграли у шалаші, а познайомилися під час навчання у музичному училищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дім Винника у селі на Черкащині. Співак 6 років тому показав своїх сестру та племінників, а також рідний будинок.