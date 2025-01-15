Великий будинок з хорошим ремонтом: як виглядає дім Олега Винника у селі на Черкащині

На стінах будинку - портрети артиста

Відомий український співак-втікач Олег Винник тривалий час тримав своє приватне життя у секреті. До його інтерв’ю під час великої війни нічого не було відомо про дружину та сина артиста. Проте, про батьків та сестру виконавець все ж розповідав пресі, ще коли жив в Україні.

У 2018 році, з нагоди свого 45-річчя, артист вперше запросив телевізійників до свого рідного села Червоний Кут. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядає будинок, у якому виріс Олег Винник і що відомо про його родичів.

Будинок Винника у рідному селі

Олег Винник народився 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. Середню школу він закінчив у сусідньому селі Червоний Кут, Жашківського району, де пройшли його дитячі та юнацькі роки.

Для "Ранку з Україною" 6 років тому Олег Винник показав будинок, у якому жила його мама. Також він показав свою сестру та племінників.

Рідну сестру Винника звати Наталія. Це просто сільська жінка, на перший погляд, поглянувши на яку не скажеш, що це родичка артиста, адже вони не схожі зовнішньо. Проте, Наталія, як і її брат, харизматична і постійно посміхається.

За словами артиста, саме у цьому селі були його перші дискотеки, перші друзі та мрії. Будинок виглядає доглянутим та із хорошим ремонтом. У дворі покладена плитка і ростуть квіти.

Тоді спеціально до приїзду Олега з журналістами, сестра артиста Наталія спекла хліб і пиріжки з горіхом, які дуже любить її брат. При зустрічі вона міцно обійняла Винника. На стінах у будинку висять портрети Олега Винника та інші картинки.

Основний вид занять сестри Олега Винника — це куховарство. У жінки двоє дорослих дітей, які є племінниками артиста. Вони живуть окремо, адже мають власні сім’ї.

Де зараз рідні Винника

В єдину інтерв'ю, яке дав Олег Винник за період великої війни, він зазначив, що кордон він перетинав не сам. "Я вивозив багато людей", — поділився співак. Він мав на увазі Олександра Горбенка — свого експродюсера, якого він називав братом. Можливо, до Німеччини він переїхав разом із сестрою, однак про це немає інформації у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає житло Винника в Україні та у Німеччині. Після відео, яке зняв співак зі свого балкона і Німеччині, журналістам вдалося дізнатися, що мешкає він у районі, який відомий тим, що там проживає значна кількість росіян.