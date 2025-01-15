Большой дом с хорошим ремонтом: как выглядит жилье Олега Винника в селе Черкасской области

На стенах дома – портреты артиста

Известный украинский певец-беглец Олег Винник долгое время держал свою частную жизнь в секрете. До его интервью во время великой войны ничего не было известно о жене и сыне артиста. Однако о родителях и сестре исполнитель все же рассказывал прессе, еще когда жил в Украине.

В 2018 году, по случаю своего 45-летия, Олег Винник впервые пригласил телевизионщиков в свое родное село Красный Кут. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядит дом, в котором вырос Олег Винник и что известно о его родственниках.

Дом Винника в родном селе

Олег Винник родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. Среднюю школу он окончил в соседнем селе Красный Кут, Жашковского района, где прошли его детские и юношеские годы.

Для "Утра с Украиной" 6 лет назад Олег Винник показал дом, где жила его мама. Также он показал свою сестру и племянников.

Родную сестру Винника зовут Наталья. Это просто деревенская женщина, на первый взгляд, посмотрев на которую не скажешь, что это родственница артиста, ведь они не похожи внешне. Однако Наталья, как и ее брат, харизматичная и постоянно улыбается.

По словам артиста, именно в этой деревне были его первые дискотеки, первые друзья и мечты. Дом выглядит ухоженным и с хорошим ремонтом. Во дворе положена плитка и растут цветы.

Тогда специально к приезду Олега с журналистами сестра артиста Наталья испекла хлеб и пирожки с орехами, которые очень любит ее брат. При встрече она крепко обняла брата. На стенах дома висят портреты Олега Винника и другие картинки.

Основной вид занятий сестры Олега Винника – это стряпня. У женщины двое взрослых детей, являющихся племянниками артиста. Они живут отдельно, ведь у них есть собственные семьи.

Где сейчас родные Винника

В единственное интервью, которое дал Олег Винник за период великой войны, он отметил, что границу он пересекал не сам. "Я вывозил много людей", - поделился певец. Он имел в виду Александра Горбенко – своего экс-продюсера, которого он называл братом. Возможно, в Германию он также переехал вместе с сестрой, однако об этом нет информации в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жилье Винника в Украине и Германии. После видео, снявшего певец со своего балкона и Германии, журналистам удалось узнать, что живет он в районе, который известен тем, что там проживает значительное количество россиян.