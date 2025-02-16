Целовался из Каменских, танцевал с Шоптенко: с кем приписывали романы Виннику и что известно о его женщинах

Как оказалось, певец крутил "романы", когда был женат

Олег Винник, известный украинский певец-беглец, долгое время держал свою личную жизнь в тайне, что порождало многочисленные слухи и домыслы. Лишь недавно он открыл занавес над своими отношениями, подтвердив, что его жена – бэк-вокалистка Таюне.

Также в сети есть информация о первой любви Олега Винника — женщину, по имени Нина, о которой он якобы поет в песне "Нино". "Телеграф" решил вспомнить, с кем певцу приписывали романы и что известно о его женщинах.

Первая любовь Олега Винника

В свои 14 лет Олег Винник пережил первую любовь к однокласснице, по имени Нина. Они сидели за одной партой, но девушка даже не догадывалась о чувствах Олега. Эта безответная любовь вдохновила певца на создание песни "Нино". Интересно, что в честь этой любви он сделал татуировку с ее именем, которое позже удалил. Нина проживает в родном селе и работает продавщицей в местном магазине.

С кем приписывали романы Олегу Виннику

Настя Каменских

Во время съемок в шоу "Х-фактор" и "Маска" многие зрители были убеждены, что Олег Винник и Настя Каменских пара. Такие слухи возникли из-за их милых отношений. Несколько раз они целовались в щечку и страстно обнимались на камеры. Сами артисты эти слухи опровергали, но продолжали флиртовать друг с другом.

Елена Шоптенко

В 2020 году Олег Винник принимал участие в шоу "Танцы со звездами". Его партнершей тогда была Елена Шоптенко. Во время их выступлений зрители видели нечто большее, чем просто дружбу или партнерские отношения. Позже они заболели коронавирусом и сидели вместе на самоизоляции, сообщает clutch.net. Однако слухи об их отношениях не подтвердились.

Таюне

Долгое время певцу приписывали романтические отношения с его бэк-вокалисткой Таюне (настоящее имя Таисия Сватко). Эти слухи возникли из-за их тесного сотрудничества и постоянных совместных выступлений. Фанаты и медиа обратили внимание на особую химию между артистами на сцене, что породило предположение об их отношениях вне сцены. В клипе на песню "Безумная любовь" главную роль исполнила актриса Анастасия Сергеева, которая внешне напоминает Таюне, что еще больше подпитало слухи об их романе.

В своем первом за время великой войны интервью Винник признался, что Таюне на самом деле является его женой, а у пары родился сын Юлиан. Сейчас ему 20 лет. Свою свадьбу, по словам певца, они сыграли в шалаше, а познакомились во время учебы в музыкальном училище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом Винника в селе Черкасской области. Певец 6 лет назад показал своих сестру и племянников, а также родной дом.