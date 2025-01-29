Родственники или однофамильцы? Кто такой Виктор Винник и является ли он братом беглеца Олега Винника

У Винника есть старшая сестра, а раньше ходили слухи, что у артиста есть еще и брат

Популярный украинский певец-беглец Олег Винник имеет небольшую семью. Его родная сестра проживает в селе Черкасской области, в доме матери артиста. Ранее в СМИ часто появлялась информация о младшем "брате" Олега Винника и том, что он якобы "забирает кусок славы" певца.

Виктор Винник, так называемый брат Олега Винника – музыкант, вокалист, лидер рок-группы "МЕРИ". Журналисты часто спрашивали у него, есть ли между ним и певцом-беглецом родственная связь из-за одинаковой фамилии исполнителей. "Телеграф" решил выяснить, кто такой Виктор Винник и является ли он братом Олега Винника.

Что известно о Викторе Виннике

Родители музыканта Богдан и Надежда Винники, происходят из села Сможе во Львовской области. В раннем детстве Виктор вместе с семьей проживал в селе Газ-Сале на севере России, но потом семья вернулась в Украину.

Виктор Винник — украинский музыкант. Он является лидером рок-группы "МЕРИ" и имеет немалое количество поклонников.

Около четырех лет назад в СМИ появлялись заголовки "Брат Олега Винника отнимает у него кусок славы". Тогда фанаты и журналисты были уверены, что родственная связь между исполнителями — это правда.

Однако следует отметить, что Виктор Винник не является братом Олега Винника. Это распространенное заблуждение, возникшее из-за сходства фамилий и деятельности обоих в музыкальной сфере. Виктор развеял все слухи в интервью Ростиславу Каланицкому.

В июне 2024 года Виктор Винник высказался об Олеге Виннике и его бегстве из Украины в интервью изданию "Апостроф". По словам лидера группы "МЕРИ", его тезка никогда не скрывал свою позицию.

"Каждый поступает по мере своих ценностей. Никогда этот артист не скрывал своей позиции. Не может человек, выступающий на "огоньках" в форме российского офицера или солдата, иметь какие-то принципы. А теперь кто-то удивляется тому, что он в Германии", — высказался Виктор Винник.

Также раньше многие думали, что брат Олега Винника — это его продюсер Александр Горбенко. Такие догадки могли возникнуть из-за того, что исполнитель нередко называл его "братом" до того, как сбежал из Украины. В частности, когда исполнитель поздравлял тогдашнего наставника с Днем рождения, написал: "50 оттенков серого, 50 на 50 – это все не о Тебе. Твои 50 – это, как минимум, 50 км мудрых фраз, 50 тонн отборных шуток, 50 этажей человечности, ответственности, надежности, верности и любви к жизни! С Днем рождения!!! — писал в сообщении певец.

Кстати, сам Горбенко заявлял, что слова Винника о том, что он тяжело болеет и помогает ВСУ — ложь. А покинул артист Украину 24 февраля 2022 года, сидя на заднем сиденье малины и "накрывшись пледиком", по словам Александра Горбенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жилье Винника в Украине и Германии. Артист променял квартиру в сердце Киева на "российское" ЖК в Берлине.