Родичі чи тезки? Хто такий Віктор Винник і чи є він братом втікача Олега Винника

У Винника є старша сестра, а раніше ходили чутки, що артист має ще й брата

Популярний український співак-утікач Олег Винник має невелику родину. Його рідна сестра мешкає у селі на Черкащині, у хаті матері артиста. Раніше у ЗМІ часто з’являлася інформація про молодшого "брата" Олега Винника і те, що він нібито "забирає шматок слави" співака.

Віктор Винник, так званий брат Олега Винника — музикант, вокаліст, лідер рок-гурту "МЕРІ". Журналісти часто запитували у нього, чи є між ним та співаком-втікачем родинний зв’язок через однакове прізвище виконавців. "Телеграф вирішив з’ясувати, хто такий Віктор Винник і чи є він братом Олега Винника.

Що відомо про Віктора Винника

Батьки музиканта Богдан та Надія Винники, походять із села Сможе на Львівщині. У ранньому дитинстві Віктор разом із сім'єю проживав у селі Газ-Сале на півночі Росії, але згодом родина повернулася до України.

Віктор Винник — український музикант. Він є лідером рок-гурту "МЕРІ" і має немаленьку кількість шанувальників.

Близько чотирьох років тому у ЗМІ з’являлися заголовки "Брат Олега Винника забирає у нього шматок слави". Тоді фанати та журналісти були впевнені у тому, що родинний зв’язок між виконавцями — це правда.

Однак варто зазначити, що Віктор Винник не є братом Олега Винника. Це поширена помилка, яка виникла через схожість прізвищ та діяльність обох у музичній сфері. Віктор розвіяв усі чутки в інтерв’ю Ростиславу Каланицькому.

У червні 2024 року Віктор Винник висловився про Олега Винника та його втечу з України в інтерв'ю виданню "Апостроф". За словами лідера гурту "МЕРІ", його тезка ніколи не приховував свою позицію.

"Кожен чинить в міру своїх цінностей. Ніколи цей артист не приховував своєї позиції. Не може людина, яка виступає на "огоньках" у формі російського офіцера чи солдата, мати якісь принципи. А тепер хтось дивується тому, що він у Німеччині", — висловився Віктор Винник.

Також раніше багато хто думав, що брат Олега Винника — це його продюсер Олександр Горбенко. Такі здогадки могли виникнути через те, що виконавець нерідко називав його "братом" до того, як втік з України. Зокрема, коли виконавець вітав тодішнього наставника з Днем народження, написав: "50 відтінків сірого, 50 на 50 — це все не про Тебе. Твої 50 — це, як мінімум, 50 км мудрих фраз, 50 тонн відбірних жартів, 50 поверхів людяності, відповідальності, надійності, вірності і любові до життя! БРАТ! З Днем народження!!! Бажаю нам випити за твої 100!!!" — писав у дописі співак.

До речі, сам Горбенко заявляв, що слова Винника про те, що він тяжко хворіє та допомагає ЗСУ — брехня. А покинув артист Україну 24 лютого 2022 року, сидячи на задньому сидінні малини та "накрившись пледиком", за словами Олександра Горбенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає житло Винника в Україні та у Німеччині. Артист проміняв квартиру в серці Києва на "російський" ЖК у Берліні.