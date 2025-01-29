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Родичі чи тезки? Хто такий Віктор Винник і чи є він братом втікача Олега Винника

Автор
Наталія Дума
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Автор
Олег Винник та Віктор Винник
Олег Винник та Віктор Винник. Фото Колаж Телеграфу

У Винника є старша сестра, а раніше ходили чутки, що артист має ще й брата

Популярний український співак-утікач Олег Винник має невелику родину. Його рідна сестра мешкає у селі на Черкащині, у хаті матері артиста. Раніше у ЗМІ часто з’являлася інформація про молодшого "брата" Олега Винника і те, що він нібито "забирає шматок слави" співака.

Віктор Винник, так званий брат Олега Винника — музикант, вокаліст, лідер рок-гурту "МЕРІ". Журналісти часто запитували у нього, чи є між ним та співаком-втікачем родинний зв’язок через однакове прізвище виконавців. "Телеграф вирішив з’ясувати, хто такий Віктор Винник і чи є він братом Олега Винника.

Що відомо про Віктора Винника

Батьки музиканта Богдан та Надія Винники, походять із села Сможе на Львівщині. У ранньому дитинстві Віктор разом із сім'єю проживав у селі Газ-Сале на півночі Росії, але згодом родина повернулася до України.

Віктор Винник гурт МЕРІ

Віктор Винник — український музикант. Він є лідером рок-гурту "МЕРІ" і має немаленьку кількість шанувальників.

Віктор Винник

Близько чотирьох років тому у ЗМІ з’являлися заголовки "Брат Олега Винника забирає у нього шматок слави". Тоді фанати та журналісти були впевнені у тому, що родинний зв’язок між виконавцями — це правда.

Однак варто зазначити, що Віктор Винник не є братом Олега Винника. Це поширена помилка, яка виникла через схожість прізвищ та діяльність обох у музичній сфері. Віктор розвіяв усі чутки в інтерв’ю Ростиславу Каланицькому.

У червні 2024 року Віктор Винник висловився про Олега Винника та його втечу з України в інтерв'ю виданню "Апостроф". За словами лідера гурту "МЕРІ", його тезка ніколи не приховував свою позицію.

"Кожен чинить в міру своїх цінностей. Ніколи цей артист не приховував своєї позиції. Не може людина, яка виступає на "огоньках" у формі російського офіцера чи солдата, мати якісь принципи. А тепер хтось дивується тому, що він у Німеччині", — висловився Віктор Винник.

Також раніше багато хто думав, що брат Олега Винника — це його продюсер Олександр Горбенко. Такі здогадки могли виникнути через те, що виконавець нерідко називав його "братом" до того, як втік з України. Зокрема, коли виконавець вітав тодішнього наставника з Днем народження, написав: "50 відтінків сірого, 50 на 50 — це все не про Тебе. Твої 50 — це, як мінімум, 50 км мудрих фраз, 50 тонн відбірних жартів, 50 поверхів людяності, відповідальності, надійності, вірності і любові до життя! БРАТ! З Днем народження!!! Бажаю нам випити за твої 100!!!" — писав у дописі співак.

Олег Винник та Олександр Горбенко

До речі, сам Горбенко заявляв, що слова Винника про те, що він тяжко хворіє та допомагає ЗСУ — брехня. А покинув артист Україну 24 лютого 2022 року, сидячи на задньому сидінні малини та "накрившись пледиком", за словами Олександра Горбенка.

Олег Винник та Олександр Горбенко

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає житло Винника в Україні та у Німеччині. Артист проміняв квартиру в серці Києва на "російський" ЖК у Берліні.

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#Співак #Олег Винник #Віктор Винник