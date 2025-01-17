Через 22 роки не змирилася зі втратою: як зараз виглядає вдова творця "Брата" Сергія Бодрова

Світлана залишилася сама і заміж більше не виходила

Російський актор і режисер Сергій Бодров-молодший загинув внаслідок обвалу льодовика в Кармадонській ущелині Північної Осетії 20 вересня 2002 року. Зірці фільмів "Брат" та "Брат 2" було лише 30 років. У чоловіка залишилися дружина та маленькі діти.

Сьогодні Світлані Бодровій 57 років. За її словами, 22 роки тому з загибеллю чоловіка вона втратила частину своєї душі. Жила та живе вона лише заради дітей. Заміж Світлана більше не виходила.

Що відомо про Світлану Бодрову

Закінчила Московський інститут геодезії, картографії та аерозйомки. Після навчання підробляла на радянсько-американських підприємствах та у кооперативах. Одного разу друг Світлани запропонував їй посаду адміністратора у телевізійній програмі — і вона погодилася. З 1991 по 2014 рік вона працювала в телекомпанії ВІD, де по ходу навчилася мистецтву режисера.

Світлана Бодрова у молодості

У 30 років під час відпустки на Кубі Світлана і познайомилася із зіркою "Брата". У 1997 році пара одружилася. Через рік їхнє кохання принесло свої плоди — на світ з’явилася дочка Ольга. 2002 року, всього за місяць до трагічної загибелі актора, народився його син Олександр.

Світлана із чоловіком Сергієм Бодровим

Трагедія сильно вплинула на жінку. Світлана змогла впоратися зі втратою та повернутися до життя завдяки роботі в програмі "Жди меня". Сергій виявився останнім чоловіком у її житті. Раніше жінка зізналася, що через роки більше нікого — ні в думках, ні в реальності — в її житті не було. Щастя, яке вона зазнала у той короткий період, залишиться з нею до кінця її днів.

Кар’єристка, яка пропрацювала все життя на телебаченні, тепер віддає перевагу самотності і уникає світських заходів. Вдова Сергія Бодрова мешкає в Москві і зараз дуже рідко дає інтерв’ю.

Як Світлана Бодрова виглядає зараз

Дочка Сергія Бодрова, Ольга, вирішила піти стопами батька і присвятила своє життя театру, тоді як молодший син Олександр вибрав музичний шлях — читає реп.

У Сергія Бодрова залишилися двоє дітей

Як виглядають зараз Ольга та Олександр Бодрові

Нагадаємо, що російський пропагандистський фільм "Брат 2" заборонено в Україні. Нещодавно творці картини подали позов на "Руський мір".