Його мати обслуговувала Путіна: де зараз зірка "Кухні" Андрій Бурковський, який втік із Росії

Актор сміється з росіян та пропагандистських ЗМІ

Російський актор Андрій Бурковський багатьом українцям запам’ятався за роллю хитрого офіціанта в серіалі "Кухня". Його старший колега по ситкому Дмитро Назаров публічно засудив вторгнення Росії в Україну і залишив країну-агресорку, а сам Бурковський, як-то кажуть, пішов по-англійськи.

Артист, який зіграв також у телепроєктах "Даєш молодь" та "Останній з Магікян" (показували на російському каналі СТС), народився в Томську в сім’ї голови представництва Федерації рестораторів та готельєрів у Сибіру Володимира та Людмили Бурковських. Після розлучення мати актора стала господинею кількох томських ресторанів.

Під час навчання в ліцеї Андрій почав професійно грати у хокей і паралельно у КВК у команді "МаксимуМ", яка зрештою потрапила до вищої ліги. Ставши відомішим, Бурковський пішов навчатися у "Школу Драми Германа Сідакова" у Москві. Також закінчив студію МХАТ та був прийнятий до трупи театру МХАТ ім. А. П. Чехова. Зйомки у серіалах та фільмах принесли актору величезну популярність.

Бурковський грав у КВК, ситкомах "Даєш молодь" та "Кухня"

Мама Бурковського обслуговувала Путіна

Людмила Бурковська якось похвалилася росЗМІ, як до неї до ресторану приїжджав російський диктатор із німецькою делегацією на чолі з Ангелою Меркель. Вона заявила, що її сім’я любить Путіна та поважає його.

"Я люблю Путіна. У мене до нього дуже позитивне ставлення. Одного разу я особисто його обслуговувала в нашому ресторані… Гордість. Ми навіть зберегли те саме меню, яким користувався Володимир Володимирович. Зберігаємо як цінність. Досі люди, які відвідують Томськ, приходять до нас у ресторан і просять посадити за столик Путіна", – згадує Людмила Бурковська.

Цікаво, що на тій зустрічі був присутній і сам Андрій. Його можна побачити на деяких фото з того вечора.

Ангела Меркель, Путін, Людмила Бурковська (справа, у чорному) та Андрій Бурковський під час зустрічі у ресторані

Особисте життя Андрія Бурковського

Понад 16 років Андрій Бурковський перебуває у шлюбі з дружиною Ольгою. Подружжя виховує двох дітей – сина Максима (2011) та доньку Алісу (2013).

Бурковський із сім’єю. Фото: instagram.com/aburkovskiy

Де зараз Андрій Бурковський

2022 року разом із сім’єю 41-річний актор залишив РФ і полетів до США. Спочатку вони влаштувалися в Лос-Анджелесі, а потім перебралися до Нью-Йорка. Про те, що їхня "американська пригода починається", Бурковський заявив в Інстаграмі 26 грудня 2022 року.

8 березня 2022 року, згадуючи свого загиблого молодшого брата (23-річний Олександр 2009 року розбився на гірськолижному курорті Кемеровської області), Бурковський закликав світ до миру.

"Він у будь-якому конфлікті міг сказати щось нібито: "Андрію, поступися …", "Так, він не правий! але вибачимося ми! і підемо…" або "Давайте помиримося" — і обіймав усіх! Сашко, як же тебе зараз не вистачає нам усім!!! І я знаю, що ти завжди допомагав мені. Допоможи і зараз! Господи, нехай буде мир", — писав артист.

Бурковський та його загиблий брат Олександр. Фото: instagram.com/aburkovskiy

Живучи зараз в Америці, зірка "Кухні" сміється з росіян та ЗМІ, які критикують його за "зраду" і намагаються всіляко принизити у статтях. На критику Бурковський відповів коротким відео, де він позує на тлі американських хмарочосів та посміхається. "Читаю новини про себе. Дуже захоплююче", — пише актор.

Бурковський почав вести соцмережі англійською, грає у театральних постановках і навіть виходить на сцену Бродвею. Також він ділиться щасливими сімейними фото.

Андрій Бурковський (справа) з американськими колегами по сцені. Фото: instagram.com/aburkovskiy

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