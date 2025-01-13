Грав у "9 роті", пішов вбивати українців і став міністром: що відомо про актора-окупанта Сослана Фідарова

Актор "засвітився" на Донбасі ще 2014 року

Очевидно, російський актор-окупант Михайло Мамаєв пішов воювати проти українців, взявши собі в "приклад" свого колегу по сцені — актора Сослана Фідарова, який став відомим після ролі військового з позивним "Піночет" у фільмі "9 рота" (2005) путініста Федора Бондарчука.

Військовий злочинець з’явився на Донбасі ще у 2014 році. За його словами, він був у числі "гуманітарної групи" і розвозив людям воду та ліки. А познайомився він із донеччанами нібито у 2008 році, коли Росія напала на Грузію. Він звинувачує грузинів у нападі на місто Цхінвалі — місто в Грузії, яке знаходиться під російською окупацією, столиця самопроголошеної Республіки Південна Осетія.

"Тоді ж "донецькі хлопці" теж приїхали до Південної Осетії, і відповідно були перетини, знайомства. Потім настає 2014 рік, і наші знайомі донеччани просять нас допомогти їм. Мої друзі, у тому числі друзі по подвір’ю, зібралися та поїхали воювати за Донбас", — відкрито заявив Фідаров в одному з інтерв’ю росЗМІ.

Фідаров у компанії таких самих окупантів-осетинів на Донбасі

Актор визнає, що неодноразово брав у руки зброю, коли перебував у бригаді бойовиків "П’ятнашка" ("колишні підрозділи ПВК "Вагнер"). До речі, у фільмі "9 рота" разом із Фідаровим знімався російський актор Артур Смольянінов, який засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та залишив країну-терористку. Військовий злочинець Фідаров лякав з окопу колегу та обіцяв його "побити".

Сослан Фідаров і Артур Смольянінов знімалися у "9 роті" путініста Бондарчука

Відомо, що у жовтні 2023 року окупант залишив так звану зону "СВО", а згодом його призначили міністром культури Північної Осетії. Він продовжує допомагати російській окупаційній армії РФ "гуманітаркою" та займатися пропагандою проти України. Фідаров є учасником "Команди Путіна", яка займалася у 2023 році висуванням диктатора на черговий 6-річний президентський термін.

Актор-окупант Фідаров став міністром культури Північної Осетії

Окупант є в базі "Миротворець". Крім того, що Сослан Фідаров є військовим злочинцем, він ще й незаконно відвідував анексований Крим і брав участь у спробах легалізації окупації українського півострова.

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