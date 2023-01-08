Російський актор одним із перших публічно засудив путіна та дії агресора

Російський актор Артур Смольянінов, який засудив повномасштабне вторгнення рф на територію України і виїхав до Європи, знову публічно підтримав українців. За його словами, емоційно він "міг би" воювати на боці нашої країни, а на долю рідної росії йому начхати.

Про це зірка фільмів "9 рота", "Жара", "Йолкі" розповів в інтерв’ю головному редактору видання "Нова газета Європа" Кирилу Мартинову. Медіа створено в еміграції після закриття російської версії, Мартинов — так званий іноагент у рф.

Так, Смольянінов заявив, що він би захищав "свого брата" від іншого "брата", який виступив агресором.

"Якби я і пішов на цю війну, то саме на боці України, однозначно. Для мене це на боці братів, на яких напали інші мої брати, ні з х** чомусь пішли вбивати", — сказав актор.

За його словами, росіяни одурманені, а їхнє уявлення про світ складається з телевізора. Смольянінов підтримує спілкування із друзями з України. Якби міг, то в минулому хотів би звозити кожного росіянина до нашої країни: "пошукати нацистів" і побувати на Закарпатті й у Львові, де неодноразово відпочивав сам актор. Росіянин додав, що маргінали є скрізь, але, як йому здається, у росії їх більше.

Смольянінову байдуже, у яких географічних межах залишиться росія.

"Мені, чесно кажучи, начхати, навіть нас*ати, у якій формі залишиться росія. Розвалиться вона чи ні... Перетвориться на Уральську республіку, Пельменську, Хакаську або залишиться лише один Єврейський автономний округ, а все інше перетвориться на радіоактивний попіл, мені настільки начхати", — висловився актор.

На думку Смольянінова, кожному без винятку росіянину потрібно, як колись німецькому народу, відчути провину, покаятися і лише після цього говорити про спокуту.

Також під час бесіди Смольянінов розкритикував свого хрещеного батька Івана Охлобистіна, назвавши того "фриком, блазнем і лицедієм", необхідним владі.

Як повідомлялося, після висловлювань Смольянінова на підтримку України та публічного засудження путіна, у росії порушили на нього справу через негативне висловлювання про "спецоперацію". На що актор заявив, що для нього немає законів цієї країни.