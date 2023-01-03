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Після нападок росіян Меладзе виправдався за свої слова "Героям Слава!"

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Валерій Меладзе Новина оновлена 03 січня 2023, 17:55
Валерій Меладзе. Фото instagram.com/meladzevalerian

Меладзе то підтримав шанувальника з України, то заговорив про "близькість" українців і росіян

Співак Валерій Меладзе, який розгнівав росіян традиційною відповіддю на гасло "Слава Україні!", виправдався за свої слова після їх звинувачень у "зраді" Артист заявив, що мріє про згоду між "близькими народами".

Про це Меладзе написав на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 3 січня. Співак не назвав агресора у російсько-українській війні, а лише висловився про конфлікт й антагонізм.

Так, Меладзе спробував роз’яснити свою позицію.

"Люди, я хочу, щоб ви почули мене і зрозуміли мої слова. Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості та горя. Так сталося, що гаряче улюблені мною народи перебувають у конфлікті, у якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти та не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили", — йдеться у публікації співака.

Що він має на увазі під "віддачею всіх сил", артист не уточнив. До речі, коментарі до цього посту він закрив.

Валерій Меладзе в Інстаграмі
Меладзе відреагував на ситуацію навколо його відповіді "Героям Слава!"

Нагадаємо, нещодавно на концерті в Дубаї до Валерія Меладзе звернувся із привітанням шанувальник. На "Слава Україні!" артист відповів тихе "Героям Слава!". Але за кілька хвилин поспішив сказати, що він "поза політикою". Відео з відповіддю Меладзе розлетілося мережею. У рф відразу назвали співака зрадником і пригрозили забрати всі нагороди і звання, а він, до речі, заслужений артист країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Валерій Меладзе через кілька годин після повномасштабного вторгнення росії на територію України закликав "зупинити війну".

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