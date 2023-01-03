Після нападок росіян Меладзе виправдався за свої слова "Героям Слава!"

Меладзе то підтримав шанувальника з України, то заговорив про "близькість" українців і росіян

Співак Валерій Меладзе, який розгнівав росіян традиційною відповіддю на гасло "Слава Україні!", виправдався за свої слова після їх звинувачень у "зраді" Артист заявив, що мріє про згоду між "близькими народами".

Про це Меладзе написав на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 3 січня. Співак не назвав агресора у російсько-українській війні, а лише висловився про конфлікт й антагонізм.

Так, Меладзе спробував роз’яснити свою позицію.

"Люди, я хочу, щоб ви почули мене і зрозуміли мої слова. Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості та горя. Так сталося, що гаряче улюблені мною народи перебувають у конфлікті, у якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти та не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили", — йдеться у публікації співака.

Що він має на увазі під "віддачею всіх сил", артист не уточнив. До речі, коментарі до цього посту він закрив.

Меладзе відреагував на ситуацію навколо його відповіді "Героям Слава!"

Нагадаємо, нещодавно на концерті в Дубаї до Валерія Меладзе звернувся із привітанням шанувальник. На "Слава Україні!" артист відповів тихе "Героям Слава!". Але за кілька хвилин поспішив сказати, що він "поза політикою". Відео з відповіддю Меладзе розлетілося мережею. У рф відразу назвали співака зрадником і пригрозили забрати всі нагороди і звання, а він, до речі, заслужений артист країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Валерій Меладзе через кілька годин після повномасштабного вторгнення росії на територію України закликав "зупинити війну".