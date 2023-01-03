После нападок россиян Меладзе оправдался за свои слова "Героям Слава!"

Меладзе то поддержал поклонника из Украины, то заговорил о "близости" украинцев и россиян

Певец Валерий Меладзе, который разгневал россиян традиционным ответом на лозунг "Слава Украине!", оправдался за свои слова после их обвинений в "предательстве". Артист заявил, что мечтает о согласии между "близкими народами".

Об этом Меладзе написал на своей странице в Instagram во вторник, 3 января. Певец не назвал агрессора в российско-украинской войне, а лишь высказался о конфликте и антагонизме.

Так, Меладзе попытался разъяснить свою позицию.

"Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", — говорится в публикации певца.

Что он подразумевает под "отдачей всех сил", артист не уточнил. К слову, комментарии к этому посту он предварительно закрыл.

Меладзе отреагировал на ситуацию вокруг его ответа "Героям Слава!"

Напомним, недавно на концерте в Дубае к Валерию Меладзе обратился с приветствием поклонник. На "Слава Украине!" артист ответил тихое "Героям Слава!". Но спустя несколько минут поспешил сказать, что он "вне политики". Видео с ответом Меладзе разлетелось по сети. В рф тут же назвали певца предателем и пригрозили забрать все награды и звания, а он, к слову, заслуженный артист страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе спустя несколько часов после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины призвал "остановить войну".