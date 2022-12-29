Братья Меладзе впервые за долгое время появились вместе на публике: где они сейчас (фото)

Никто из мужчин даже не проговорился о войне в Украине

Валерий и Константин Меладзе, местонахождение которого недавно раскрыл его коллега Андрей Данилко, впервые после начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля появились на одной сцене.

Родные братья вышли на сцену в Берлине, где на днях Валерий выступал в рамках гастрольного тура по Германии. Фотографию Меладзе опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова в сторис Инстаграма.

Известно, что во время концерта исполнитель пригласил на сцену старшего брата Константина и поблагодарил за то, что тот написал ему песни. Однако мужчины и слова не проронили о войне в своей родной стране — Украине.

Затем Тарасова опубликовала фото, где она с двумя Меладзе позирует в гримерке.

Братья Меладзе и София Тарасова

Напомним, что Константин Меладзе и Вера Брежнева оказались на грани развода из-за разных политических взглядов. Супруги перестали вместе появляться на публике. Российские СМИ писали, что они разъехались по разным странам. Также отмечалось, что Брежневу сильно раздражает молчание ее мужа.

А 22 ноября Меладзе оставил в соцсети о Брежневой загадочное послание — мужчина отметил 19-летие вхождения певицы в группу "ВИА Гра".